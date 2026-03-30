Premio Roddi, aperto il bando della 31ª edizione: il concorso di poesia che richiama autori da tutta Italia

È stato pubblicato il bando della 31ª edizione del Premio Roddi, il concorso di poesia organizzato dall’Associazione Culturale Premio Roddi, che da oltre trent’anni promuove la scrittura poetica e il valore della parola.

Nel tempo il Premio è cresciuto fino a diventare un appuntamento conosciuto in tutta Italia. Lo dimostrano i numeri dell’ultima edizione, che ha raccolto oltre 600 poesie provenienti da diverse regioni, confermando l’interesse e la partecipazione attorno a questa iniziativa culturale.

Il concorso è aperto a diverse forme di espressione poetica. Sono previste sezioni dedicate alla poesia in lingua italiana, alla poesia in piemontese e nelle lingue minoritarie del territorio, oltre a categorie specifiche per bambini, ragazzi e adulti. Sono inoltre previsti premi speciali per le opere collettive delle scuole, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla poesia.

La partecipazione è gratuita e le opere dovranno essere inedite e mai premiate in altri concorsi. I testi selezionati dalla giuria saranno pubblicati nell’antologia ufficiale del Premio Roddi, che raccoglie le migliori poesie di ogni edizione.

La scadenza per l’invio delle opere è fissata al 10 maggio. La cerimonia di premiazione si terrà il 30 agosto alle ore 16:30 a Roddi.

Il bando completo e il modulo di iscrizione sono disponibili online.

“Il Premio Roddi – spiega la presidente dell’associazione, Laura Della Valle – negli anni è diventato un punto di incontro tra voci e sensibilità diverse. Ricevere ogni anno centinaia di poesie provenienti da tutta Italia è un segnale molto forte: significa che la poesia continua ad avere uno spazio importante nella vita delle persone”.

Tra le caratteristiche del concorso c’è anche l’attenzione alle lingue del territorio.

“Abbiamo sempre voluto dare spazio anche al piemontese e alle lingue minoritarie – prosegue Della Valle – perché la poesia è uno strumento straordinario per custodire e trasmettere identità culturali”.

Un’attenzione particolare è riservata anche ai più giovani.

“Coinvolgere bambini e ragazzi è fondamentale. Scrivere poesia significa imparare a esprimersi, osservare il mondo e dare forma ai propri pensieri. È un esercizio di sensibilità e di libertà”.

Informazioni principali

Premio Roddi – 31ª edizione

Scadenza invio opere: 10 maggio

Premiazione: 30 agosto – ore 16:30 – Roddi

La partecipazione è gratuita. Le poesie devono essere inedite e mai premiate in altri concorsi.