Roburent, istituito il consiglio frazionale di San Giacomo e Cardini

Si è ufficialmente costituito il consiglio frazionale di San Giacomo di Roburent e Cardini.

Il gruppo, presieduto da Riccardo Arena, è composto da Fabio Morando (vice presidente), Giacomo Suriano (segretario), Ilaria Palermo (consigliera per la località Cardini) e Alessandro Quarto (consigliere).

"Il gruppo è affiatato e motivato - dicono dal Comune - a loro rivolgiamo un sincero ringraziamento e un augurio di buon lavoro per questo nuovo inizio".

Accanto al direttivo collaboreranno anche Stefano Ghiglia, Margherita Lanza, Emiliano Stracci, Ivano Cattardico, Aldo Loiaconi, Claudio Ziglioli, Maurizio Calorì, Antonio Merlo, Giacomo Verrua, Kristina Siviero ed Edoardo Boccardo.