Scelta la sede per la 39ª edizione del Premio Giornalistico del Roero

È stata annunciata la sede per la 39ª edizione del Premio Giornalistico del Roero. Rullo di tamburi… Santo Stefano Roero!

Ecco l’epico annuncio dell’organizzazione: «Abbiamo scelto la collina più alta, quella che si staglia tra il Roero ed il Pianalto di Poirino, verso Torino. Sì, perché siamo alla 39ª edizione del Premio Giornalistico del Roero che viaggia verso i suoi primi quarant’anni e siamo a Santo Stefano Roero. E, grazie al Sindaco, al Consiglio e alla giunta, venerdì 24 luglio saremo dentro il Palarocche, a ridosso di una delle più belle aree delle nostre splendide colline. Cerimonia, aper-arneis, cena (prenotazione obbligatoria per ragioni fiscali anche per gli invitati e i produttori al numero che verrà pubblicato sul manifesto e sugli inviti). Tutto si svolgerà nel cuore di un bell’angolo del Piemonte a pochi passi dai Piloni di Montà e tra i tornanti più caratteristici della zona. Il Roero è sempre stato così: originale ed unico. Insieme alle Langhe ha creato un marchio che colpisce gli occhi ed il cuore».

Parole del patron Giovanni Negro e di Gian Mario Ricciardi, presidente della giuria, che aggiungono: «Alle 18 ci sarà la cerimonia. Verranno premiati i migliori articoli scritti, online e tv sulle eccellenze del territorio: internazionali, nazionali, locali. E questo grazie alle fondazioni Crt e Crc, Banca d’Alba, Gai, Syngenta, Brezzo e i Produttori di vino e il Consorzio di Tutela, Cavalieri del Roero, Comuni grandi e storici sponsor nostri. Alle 19,30 “l’aper-arneis” con il Crudo di Cuneo, i formaggi di Inalpi, la salsiccia di Bra, il cioccolato di Selmi – Reverse e gli splendidi vini offerti dai produttori. A seguire la cena. Sarà, come per fortuna è sempre stato una bella festa per noi e le nostre colline».

Un appuntamento, dunque, che non solo celebra l’eccellenza del giornalismo, ma che conferma la centralità del Roero nella scena culturale italiana e mondiale.

Per saperne di più, visitate la Facebook Associazione Premio Giornalistico del Roero e la piattaforma www.premiogiornalisticodelroero.com dove è possibile rivivere tutte le emozioni della manifestazione, insieme ad un carosello di contributi che raccontano un po’ della magia dell’evento in attesa dei nuovi nomi da applaudire.