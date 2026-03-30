“Senza dati non si governa la mobilità”: Spazio Savigliano critica il ritardo delle rilevazioni sul traffico

Dal Circolo PD di Savigliano riceviamo e pubblichiamo:

L’articolo apparso sulla stampa locale, relativo all’avvio di rilevazioni numeriche sul traffico presso il semaforo di via Suniglia, conferma finalmente un principio che il gruppo consiliare Spazio Savigliano sostiene da tempo: senza dati oggettivi non è possibile pianificare in modo efficace la viabilità cittadina.



Tuttavia, non possiamo non evidenziare come queste rilevazioni arrivino con evidente ritardo. È servita la chiusura del ponte di via Alba e il conseguente aumento degli ingorghi per prendere atto di una criticità che era già sotto gli occhi di tutti. Una situazione che ha messo in difficoltà cittadini e mobilità urbana, rendendo ancora più urgente ciò che da tempo veniva segnalato.



Già nel 2024 avevamo infatti sottolineato la necessità di dotarsi di strumenti tecnici per la rilevazione dei flussi, evidenziando i limiti di un’Agenda della Mobilità priva di una base numerica solida. In quella sede avevamo ribadito anche l’importanza di aggiornare il Piano Urbano del Traffico, fermo al 2006/2007, proprio per affrontare in modo strutturato nodi critici come quello di via Suniglia.



Oggi si avvia un monitoraggio che riteniamo utile, ma che appare tardivo anche alla luce delle prossime scadenze elettorali. Il rischio è che si intervenga quando ormai le criticità sono esplose, anziché prevenirle con strumenti adeguati e una visione di lungo periodo.



La posizione di Spazio Savigliano - costituito dal PD e da Savigliano Domani - resta chiara: servono dati, servono strumenti aggiornati e serve soprattutto tempestività nelle decisioni. Governare la mobilità significa anticipare i problemi, non inseguirli.

Il gruppo consiliare Spazio Savigliano - composto da PD e Savigliano Domani