Successo per il ritorno della "Notte del liceo Classico" a Mondovì

Tra il tardo pomeriggio e la serata di venerdì 27 marzo si è svolta la “Notte Nazionale del Liceo Classico”, quest'anno incentrata sull'incrollabile e vitale tema dell’humanitas e della filantropia classica e perfettamente organizzata dalla IV A Classico, con l'ausilio e l'attiva collaborazione dei docenti e del personale ATA.

L'evento, documentato ed immortalato grazie alla partecipazione degli alunni del Liceo Artistico, ha avuto, anche quest’anno, un’abbondante affluenza di pubblico e ha riscosso grande successo. Particolarmente apprezzate le riuscite esibizioni musicali in apertura all’interno del nostro storico Chiostro, come pure la bravura recitativa ed interpretativa dimostrata dalle classi del Biennio, artefici di rivisitazioni e declinazioni moderne di passi omerici e sofoclei. La 3 A ha poi offerto una riuscitissima rappresentazione della scena centrale della commedia di Terenzio da cui è stato tratto il celebre verso Homo sum: humani nihil a me alienum puto, che ha dato il la a tutta la Notte.

Ma tutti i diversi momenti che si sono alternati – separati da una lauta gustatio offerta dall’Antico Borgo di Mondovì, per la quale ringraziamo l’amico Mattia Germone – hanno dimostrato per l’ennesima volta l’eterna capacità della cultura classica di “metamorfosizzarsi”, di assumere forme cangianti, mai opache o aride, bensì sempre vivide e originali.

Ne sono state ulteriori prove il laboratorio di traduzione, focalizzato in parte sullo spirito ludico del latino e del greco (e così si è sfatato l’infondato pregiudizio di lingue “morte” e/o troppo seriose) e in parte sulla semplice ed immediata profondità di proverbi o frasi d'autore anche brevissime.

Molto riuscita anche l'escape room riguardante l'Eneide, in grado di fornire realismo interattivo al viaggio dell'eroe troiano e renderlo presente accanto a chi doveva risolvere l'indovinello e uscire dalla stanza.

Per coloro che erano, invece, più interessati ad attività più intellettuali sono state organizzate anche una sala piena di scacchiere, un intrigante dibattito filosofico mediato da due dei nostri studenti ed un torneo-quiz di cultura generale che ha visto partecipare tutti: genitori, insegnanti, studenti e semplici visitatori.

Grande protagonista è stata, ovviamente, anche la musica e si è spaziato da Chopin a Bob Dylan, da Dalla all’inedito brano “Non tornan più” con cui il nostro Liceo ha vinto il Primo Premio Nazionale all’Agòn Eschileo di Gela.

La Notte del Classico ha ormai una consolidata tradizione e continua di anno in anno a crescere e riscuotere successo, ben oltre la pura formalità di tanti eventi scolastico-istituzionali, perché offre a tutti coloro che partecipano un incontro appagante con lo studio di una cultura ricca, divertente ed entusiasmante come quella che ci accompagna per un intero quinquennio e che continuerà a restare, come detto in apertura dal Referente dell’Indirizzo, Prof. Stefano Casarino - fedele servitore degli immortali valori dell'umanità.

Tommaso Borsarelli IV^ A

Eugenio Vasilenko IV^ C