Treno-aereo più vicini: nuovi monitor tra Torino Porta Susa e aeroporto per le linee metropolitane su Fossano e Alba

A partire da oggi, lunedì 30 marzo, due monitor nella stazione di Torino Porta Susa e altrettanti nell’aeroporto di Torino forniscono le rispettive indicazioni delle partenze di aerei e treni. Un’iniziativa, realizzata in collaborazione fra Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) e Sagat, la società che gestisce l’aeroporto di Torino, cui ha preso parte l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi.

Ad accendere ufficialmente i monitor nella stazione di Torino Porta Susa erano presenti questa mattina oltre all’assessore Gabusi anche Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport e Antonella Parodi, responsabile Rfi della Direzione circolazione e orario del Piemonte.

Un servizio che mira a facilitare l’interscambio fra due modalità di trasporto aereo/treno, agevolando le informazioni sia agli utenti dell’aeroporto rispetto agli orari del servizio ferroviario, sia ai passeggeri della stazione diretti verso lo scalo torinese.

A Torino Porta Susa, i monitor sono stati installati sulla banchina del binario 6, dove circolano i treni delle linee SFM 4 (Germagnano-Torino-Alba), SFM 6 (Torino Aeroporto-Asti) e SFM 7 (Ciriè-Torino-Fossano) che effettuano fermata alla stazione di Torino Aeroporto. I due monitor, collocati a distanza adeguata a garantire l’informazione lungo il marciapiede interessato dalla fermata dei convogli, riportano in tempo reale i voli in partenza dallo scalo torinese.

Nell’atrio arrivi dell’aeroporto di Torino, i viaggiatori trovano un monitor installato in corrispondenza della biglietteria self-service di Trenitalia e un secondo monitor nell’atrio del terminal remoto (dedicato ai voli charter), prospiciente l’ingresso al sottopasso della stazione ferroviaria. Su entrambi i display i viaggiatori potranno apprendere gli orari aggiornati di tutti i treni in partenza verso Torino e le altre località della regione.

Lo scalo aeroportuale è raggiungibile da Torino con il treno grazie a tre collegamenti diretti in entrambi i sensi ogni ora delle linee SFM 4, SFM 6 e SFM 7, in circolazione tutti i giorni dalle 6 alle 22.30.

L’obiettivo di Rfi è integrare la rete ferroviaria piemontese a un sistema di mobilità sempre più sostenibile anche attraverso iniziative programmate per accrescere l’integrazione della rete con le altre modalità di trasporto, come quella informativa treni/aerei andrà a vantaggio dei viaggiatori sia diretti in aeroporto che in arrivo in città per turismo o lavoro.

"Interventi come questo – ha detto l’assessore Gabusi - rappresentano un passo importante verso un sistema di mobilità sempre più integrato e orientato al viaggiatore. L’informazione chiara, accessibile e in tempo reale è una componente essenziale per rendere davvero efficace l’intermodalità. Allo stesso tempo, deve diventare uno standard su tutta la rete. Oggi esistono ancora situazioni in cui l’informazione ai viaggiatori può e deve essere migliorata: per questo la Regione è impegnata a lavorare con tutti i soggetti coinvolti per elevare in modo uniforme la qualità del servizio. Questo progetto è quindi un tassello concreto, ma anche un modello da estendere, perché una mobilità moderna si costruisce garantendo gli stessi livelli di affidabilità e accessibilità in ogni nodo del sistema".

Andrea Andorno ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa che, a suo dire, "offre ai nostri passeggeri un’informazione sempre più chiara, integrata e in tempo reale, facilitando l’utilizzo combinato di treno e aereo. I nuovi monitor rappresentano un ulteriore passo avanti nella qualità dei servizi al viaggiatore e confermano l’importanza della collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana, che ringraziamo anche per l’attenzione condivisa verso una mobilità efficiente e sostenibile. Disporre della connessione diretta del treno in aeroporto è fondamentale per potenziare la connettività del territorio, facilitando gli spostamenti tra città e scalo e rendendo il Piemonte ancora più accessibile sia per i residenti che per i visitatori".