Trinità celebra la "Giornata della Gentilezza": pergamena e chiave della città ai diciassette nati nel 2025 [FOTO]

Buona partecipazione di pubblico in biblioteca a Trinità, sabato 28 marzo, alla "Giornata della gentilezza 2026". La ricorrenza, da tempo celebrata anche a livello nazionale, ha riunito, grazie all’Amministrazione comunale della sindaca Ernesta Zucco, tutti i bambini nati nel 2025.

Il momento è stato accompagnato anche dalla presenza di tutti i rappresentanti delle associazioni e delle Forze dell’Ordine locali.

Ai nuovi nati, ben diciassette, futuri lettori che rientrano nell’iniziativa “Nati per leggere”, la stessa sindaca ha voluto consegnare una pergamena con la chiave della città. Per l’occasione erano però ufficialmente otto i bimbi presenti con i loro genitori. Tutti i presenti hanno letto inoltre frasi improntate sulla gentilezza.

La giornata si è conclusa con un momento di convivialità attorno a un rinfresco offerto per l'occasione.