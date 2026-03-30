"Un sorriso per Giorgia" si conferma successo di solidarietà: "Il suo sorriso continua a illuminare la vita di tante persone"

Due serate eccezionali quelle di venerdì 20 marzo al teatro Baretti di Mondovì e sabato 21 al teatro Toselli di Cuneo.

Al cospetto di un numerosissimo e caloroso pubblico è andata in scena la diciannovesima edizione di “Un sorriso per Giorgia”, la manifestazione in memoria della piccola Giorgia Cavarero che coniuga divertimento, solidarietà e beneficenza. Uno spettacolo a tutto tondo con musica, gag e canto per uno show accattivante grazie alle performances dei Trelilu che, con il nuovo spettacolo ‘Love alla coc’ e con l’accompagnamento dall’attrice Carlotta Iossetti, sono riusciti ancora una volta a coinvolgere spettatori di tutte le età. Le serate sono state impreziosite dagli interventi delle autorità presenti e della famiglia di Giorgia – il papà Silvio, la mamma Stefania, il fratello Mattia – che hanno illustrato, nello specifico, i fini benefici dell’iniziativa 2026. Anche quest’anno l’evento ha rinnovato la collaborazione con la Famija Monregaleisa 1949 essendo rientrato fra gli appuntamenti del Carlevè ‘d Mondvì e con la Lilt di Cuneo da anni al fianco dell’organizzazione.

"Tanti i ringraziamenti per un’iniziativa che non ha età e che riesce a scatenare una gara di solidarietà che non ha eguali - dicono gli organizzatori -. Il sorriso di Giorgia, infatti, continua a illuminare la vita di tante persone per la puntuale generosità di molti fedeli sostenitori.

Grazie quindi al comune di Mondovì e al comune di Cuneo, alla Silvateam, alla Banca Cambiano, a MLM, alla Saisef, all’Associazione La Funicolare, a Cantine Bonaparte e al CSV. Un grazie particolare all’Istituto Alberghiero G. Giolitti di Mondovì per i buonissimi biscotti donati a scopo benefico, ai ragazzi e agli amici che ogni anno vengono ad aiutarci e a tutto il pubblico presente nelle due serate. Sono tante le realtà che dal 2007 a oggi ‘Un sorriso per Giorgia’ ha saputo supportare proprio per la sua anima benefica che è riuscita ad amalgamare la concretezza delle azioni con la magia della musica e dell’arte. Grazie a tutti, quindi, con tutto il cuore!".