Vicoforte, interventi nell'area del Santuario al riesame della commissione urbanistica e lavori pubblici

La prima commissione consiliare “Urbanistica e Lavori pubblici” si è riunita per esaminare le proposte di modifica al progetto di riqualificazione urbana della Piazza Carlo Emanuele I (piazza del Santuario) a seguito delle interlocuzioni con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Il progetto, redatto dall’Arch. Claudio Bertano ed approvato nell’autunno scorso, era stato inviato alla Soprintendenza per i necessari pareri ed autorizzazioni. Le interlocuzioni con la Soprintendenza di questi mesi hanno rilevato la necessità di apportare alcune variazioni che non pregiudicano l’obiettivo principale di migliorare ed illuminare il percorso del vialetto antistante la Palazzata, ma recepiscono alcune modifiche suggerite dalla Soprintendenza che tendono a mantenere inalterata la configurazione attuale di tutta l’area prospicente la Basilica, le aree verdi ed i percorsi che dalla strada sono collegamento con la medesima.

Il progetto ammonta complessivamente a circa 252/mila euro finanziato per oltre 202/mila euro dai Fondi Regionali per lo Sviluppo e la Coesione e per 50/mila euro da fondi comunali. Dopo aver anche sentito il parere della Commissione, saranno quindi apportate alcune modifiche che non vanificheranno la portata e l’importanza dell’intervento per poter procede speditamente con l’iter della pratica nel rispetto delle tempistiche dettate dalla Regione Piemonte.