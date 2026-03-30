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Attualità | 30 marzo 2026, 20:24

Volontari monregalesi della Croce Rossa Italiana a Montecarlo per la visita del Papa

Sono stati operativi tra il piazzale del Palazzo del Principe e l’area di Santa Devota, garantendo assistenza e supporto alla popolazione durante l’evento

Volontari monregalesi della Croce Rossa Italiana a Montecarlo per la visita del Papa

Anche tre volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Mondovì – hanno preso parte al servizio svolto a Montecarlo in occasione della visita di Papa Leone XIV, lo scorso 28 marzo.

La collaborazione con la Croix Rouge Monégasque ha coinvolto complessivamente 12 volontari provenienti dai comitati di Busca, Caraglio, Centallo, Cuneo, Dronero, Mondovì e Peveragno, coordinati dal Comitato Provinciale. I volontari sono stati operativi tra il piazzale del Palazzo del Principe e l’area di Santa Devota, garantendo assistenza e supporto alla popolazione durante l’evento.

Un esempio concreto del principio di Unità della Croce Rossa: volontari di comitati diversi che lavorano insieme per un unico obiettivo, portando aiuto e sicurezza in occasione di eventi di rilevanza internazionale.

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