Bra, 70enne denunciato per il fuoco appiccato al portale del Comando di Polizia Locale

Un settantenne senza fissa dimora, residente ad Alessandria, già noto alle forze dell’ordine.

Questo il profilo dell’uomo che la Polizia Locale di Bra sospetta essere l’autore dell’incendio che nella notte tra lunedì e martedì scorsi era stato appiccato al portone in legno del comando di via Moffa di Lisio.

L’uomo, già noto agli agenti per altri fatti e che ora è stato deferito alla Procura della Repubblica di Asti, è stato rapidamente individuato anche grazie ai filmati della videosorveglianza presenti presso l’edificio.

Nelle immagini lo si riconoscerebbe intento ad ammassare alcuni sacchi dell’immondizia presso il portale ottocentesco dell’edificio, per poi appiccare agli stessi un fuoco che sarebbe stato contenuto grazie al pronto intervento di alcuni residenti, accortisi delle fiamme. Il rogo ha comunque seriamente danneggiato il portale, arrivando a rovinare anche la facciata del palazzo.