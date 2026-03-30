Bisalta illuminata da decine di fiaccole: la tradizione dello Sci Club Boves si rinnova

Come da tradizione, gli sciatori e i soci dello Sci Club di Boves si sono dati appuntamento ieri sera, domenica 29 marzo, per la consueta fiaccolata che segna la conclusione dei corsi e, solitamente, anche la fine della stagione sciistica. Quest’anno, però, le abbondanti nevicate delle ultime settimane permetteranno di proseguire ancora sulle piste, regalando agli appassionati ulteriori giornate sulla neve.

Una volta raggiunta la cima della Bisalta, i partecipanti hanno dato il via alla coreografia con il lancio di alcuni razzi luminosi, che hanno illuminato il cielo notturno. Subito dopo, gli sciatori sono scesi in fila ordinata con le fiaccole accese, disegnando un serpentone luminoso lungo il pendio della montagna.

Un momento di festa e condivisione che, ancora una volta, ha saputo unire sport, tradizione e territorio, offrendo uno spettacolo emozionante per tutti coloro che hanno osservato la discesa dalla valle.