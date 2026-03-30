Zelensky scontento per le garanzie occidentali troppo vaghe

Il presidente ucraino alza i toni nel corso di alcune interviste coi media occidentali rilasciate la settimana scorsa.

Come riporta il sito Strumenti Politici , la distrazione causata dal conflitto con l’Iran sta depauperando gli arsenali di quelle armi che gli ucraini volevano e attendevano.

Soprattutto ha prosciugato gli sforzi diplomatici fatti finora dagli Stati Uniti e ha dato agli alleati europei la scusa perfetta per girarsi dall’altra parte.

Quindi i negoziati trilaterali con Russia e USA sono rimandati a data da destinarsi - ammesso che si riesca a riattivarli - mentre da Bruxelles, Londra, Parigi e Berlino non arrivano altre che promesse vaghe e rassicurazioni troppo deboli per soddisfare davvero le esigenze difensive di Kiev. Zelensky ha così deciso di rilanciare un tema già toccato in passato: le armi nucleari per l’Ucraina. Una volta raggiunto l’accordo di pace, spiega, al Paese serviranno garanzie solidissime da parte degli alleati occidentali contro l’eventualità che Mosca tenti nuovamente di invadere.

A questo scopo non cederemo il Donbass, che è la linea difensiva più forte dell’Ucraina e pure quella dell’intera Europa, dice lui.

Tuttavia, l’ultima proposta degli americani è che le truppe ucraine lascino campo libero ai russi proprio in quella regione, come presupposto per l’ottenimento della pace. No, asserisce Zelensky, non vogliamo scambiare questa garanzia che si può vedere e toccare con le offerte impalpabili degli europei.

Si rammarica che le vicende del Golfo Persico abbiano avuto su Trump un impatto tale da fargli scegliere di mettere pressione più su Kiev che su Mosca allo scopo di chiudere l’accordo.

La proposta americana non gli piace e non vuole accettarla. Ora l’importante è il Paese mantenga la sua libertà di scelta e la sua indipendenza, afferma.

















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