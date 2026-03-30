AltraVia, il 3 maggio escursione in e-bike tra le colline di Langa: da Alba a Lequio Berria

Continuano gli appuntamenti del progetto “AltraVia: a piedi o in bici tra natura e ricerca di sé da Torino a Savona” che unisce sport all’aria aperta, educazione ambientale, innovazione e introspezione sul tracciato dell’AltraVia, cammino da Torino a Savona percorribile anche in bici. Il progetto sostenuto della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura” e dal contributo di Fondazione De Mari CR Savona e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Domenica 3 maggio è in programma un’escursione in e-bike sulla quinta tappa di AltraVia con un giro ad anello che partirà da Alba per arrivare fino Lequio Berria e tornare ad Alba, in collaborazione con gli accompagnatori ciclo-escursionistici di dell’ASD Ciclismo Divino.

La partenza è prevista alle ore 9 dalla città di Alba con rientro prima di pranzo.

L’escursione permetterà ai partecipanti di vivere in prima persona la bellezza autentica delle aree collinari e boschive della Langa e dell’Alta Langa: territori ancora intatti, dove il rapporto tra uomo e natura si è costruito nel tempo attraverso pratiche di gestione sostenibile e un’economia semplice ma ingegnosa.

Durante il percorso, è previsto un momento di approfondimento a cura dell’Associazione Langa Silvatica, che presenterà il progetto “Oasi delle Terrazze” e racconterà il valore ambientale e culturale dei boschi locali. Sarà un’occasione scoprire i boschi dell’Alta Langa e riflettere sull’importanza della tutela e della conservazione del patrimonio naturale del nostro territorio.

In caso di maltempo l’escursione verrà rimandata.

Qualora fosse necessaria, è possibile noleggiare l’ebike gratuitamente, basta richiederlo in fase di iscrizione.

I posti sono limitati, l’escursione richiede un contributo di €15,00 ed è obbligatoria sul sito www.turismoinlanga.it .

Iscrizioni obbligatorie entro lunedì 27 aprile sul sito www.turismoinlanga.it

Per informazioni su AltraVia: www.altravia.info .

ALTRAVIA

L’AltraVia è un cammino che si snoda per 200 Km lungo 9 tappe percorribili a piedi o 5 tappe in mountain bike. In Piemonte, attraversa le province di Torino, Asti e Cuneo percorrendo territori dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità: Monferrato, Roero e Langhe. La metà del percorso è rappresentata dalla città di Alba, pregna di attrattive storiche ed enogastronomiche. Si attraversano poi ampie vallate, per arrivare a scoprire la città di Savona e toccare il mar Ligure.

AltraVia è un percorso privo di difficoltà tecniche, con tappe omogenee in termini di lunghezza chilometrica, fruibile tutti i mesi dell’anno. Il tragitto prevede sentieri, strade bianche e tratti stradali poco frequentati che attraversano città famose, borghi storici medievali e piccole borgate. Attraverso un tipo di turismo lento permette di scoprire magnifici angoli nascosti di un vasto territorio, valorizzando ricchezze culturali, architettoniche, enogastronomiche e storiche.

AltraVia ha il fine di valorizzare territori non toccati fino ad ora dal turismo, l’obiettivo di contribuire al sostegno dell’economia locale di esercizi commerciali, piccole comunità, enti locali. L’ambizione principale del Progetto è di divenire la prima via escursionistica dell’Italia Nord Occidentale a lunga percorrenza, al di fuori dell’arco alpino.

IL PROGETTO

AltraVia: a piedi o in bici tra natura e ricerca di sé da Torino a Savona è un progetto che unisce sport all’aria aperta, educazione ambientale e crescita personale lungo il percorso escursionistico dell’AltraVia. Coinvolge le province di Torino, Asti, Cuneo e Savona, mettendo in rete realtà locali e promuovendo un turismo lento, sostenibile e consapevole.

Ispirato al modello One Health, il progetto valorizza il legame tra salute umana, animale e ambientale, attraverso attività come trekking, e-bike, laboratori per giovani, momenti di introspezione, incontri su cambiamento climatico e salute sportiva. Prevede strumenti pratici come una mappa cartacea, un “passaporto del camminatore” e contenuti digitali sulle buone pratiche, con l’obiettivo di rendere l’AltraVia il primo cammino interamente percorribile in e-bike e un modello di fruizione responsabile del territorio.

Il progetto è sostenuto della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura” e dal contributo di Fondazione De Mari CR Savona e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.