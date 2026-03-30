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Eventi | 30 marzo 2026, 15:08

Corneliano d'Alba celebra il 25 Aprile con "Colonna Sonora": il concerto di Simona Colonna alla Cascina del Parroco

Musica, parole e violoncello per la Festa della Liberazione: appuntamento alle ore 16 nel centro culturale di piazzetta Trinità. Ingresso libero e gratuito

Simona Colonna

Simona Colonna

Corneliano d'Alba celebra la Festa della Liberazione con la musica. Sabato 25 aprile, alle ore 16, il centro culturale Cascina del Parroco, in piazzetta Trinità, ospiterà "Colonna Sonora", il concerto dell'artista Simona Colonna, che porterà sul palco il suo inconfondibile universo musicale fatto di voce, parole e violoncello.

L'evento, a ingresso libero e gratuito, è organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Associazione "Anziani e Pensionati" e la Biblioteca civica "Oreste Scarzello".

Sul palco, Simona Colonna sarà accompagnata dal suo fido violoncello "Chisciotte", compagno inseparabile di un viaggio musicale che intreccia brani originali in lingua piemontese e italiana, tra ritmi antichi e sonorità contemporanee, alla ricerca di quella che l'artista stessa definisce una dimensione "appena oltre l'angolo del consueto e del già visto".

"Ecco il mio racconto sonoro, che descrive le emozioni, le origini e le speranze del mondo musicale che vivo — spiega Simona Colonna —. Gli occhi che vedono, le parole che narrano e i suoni che mi vivono da sempre. Siamo in cerca di verità leggendarie o vere leggende, le nostre. Una composta di parole, legno e anima che marca il confine delle non frontiere, del viaggio perpetuo verso la vita stessa, compagna di strada e di emozioni da condividere. Perché questa è la musica… pura condivisione! Accorrete numerosi, c'è posto per tutti!".

Un'occasione speciale per vivere il 25 aprile all'insegna della cultura, della comunità e della bellezza della musica dal vivo.

cs

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