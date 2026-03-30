"Dreaming in Art" torna a Palazzo Mathis: Bra celebra i multiversi creativi di Langhe e Roero tra pittura, scultura, fotografia e arte digitale

È in programma dal 10 al 26 aprile nelle sale affrescate di Palazzo Mathis, a Bra, la terza edizione della mostra collettiva “Dreaming in Art – Viaggio nei multiversi dell’arte di Langhe e Roero. Dialogo collettivo sul contemporaneo”.

Il progetto - promosso dall’Associazione Culturale Dreaming In Art in collaborazione con il Comune di Bra, l’Associazione Anforianus ODV-ETS, gestore della Gipsoteca Gioachino Chiesa di Santa Vittoria d’Alba, Valorizzazione Roero, l’Istituto Italiano per il Patrimonio del Paesaggio Culturale Vitivinicolo e il Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe Roero Monferrato – vuole promuovere il dialogo tra linguaggi artistici, territori e comunità creative: una innovativa riflessione sul contemporaneo, attraverso la pluralità delle arti.

Il vernissage dell'evento artistico-culturale si terrà venerdì 10 aprile, alle ore 17.30, nei prestigiosi spazi espositivi di Palazzo Mathis, in piazza Caduti per la Libertà, 20. L'ingresso al vernissage è libero al pubblico fino ad esaurimento posti; seguirà rinfresco.

In questa edizione, la mostra si articola in cinque sezioni – Digitale, Scultura, Pittura, Fotografia, Scrittura – ciascuna intesa come un universo espressivo che contribuisce al racconto corale dei paesaggi umani e culturali di Langhe e Roero. Le sezioni Pittura, Fotografia e Scrittura, vedranno la partecipazione di artisti e autori selezionati che, attraverso la propria ricerca, contribuiscono a costruire un dialogo collettivo e multidisciplinare sull’identità contemporanea dei territori UNESCO di Langhe e Roero, mentre la sezione Scultura sarà interamente dedicata al compianto artista e scultore Gioachino Chiesa.

LE SEZIONI IN MOSTRA

La sezione PITTURA vede come protagonisti gli artisti: Roberto Andreoli, Maura Boccato, Nadia Canevaro, Enzo Cattaneo, Giovanna Galizio, Franco Gotta, Petronija Makaveeva, Tore Milano, Ada Perona, Francesca Semeraro, Riccardo Testa, Andrea Zanninello.

Per la sezione FOTOGRAFIA partecipano all'evento, Giovanni Gutamo e Paolo Vergnano.

Per la sezione SCRITTURA partecipano all'evento gli autori Pino Berrino, Marina Panero con Wilma Basolo e Ivo Chiolerio, Giovanni Repetto con Ettore Chiavassa.

La sezione SCULTURA è dedicata all’opera del compianto scultore ed artista Gioachino Chiesa, e sarà interamente curata dall’Associazione Culturale Anforianus ODV-ETS, gestore della Gipsoteca Gioachino Chiesa di Santa Vittoria d'Alba e dal Comune di Bra. L’esposizione segna un momento particolarmente significativo: è il debutto postumo di Chiesa nella sua città, a quasi tre anni dalla scomparsa e pochi mesi dopo la celebrazione del ventennale della Gipsoteca Comunale di Santa Vittoria d'Alba a lui intitolata (avvenuta a luglio 2025). Un ritorno simbolico che restituisce all’artista il dialogo con le due comunità che ne hanno accompagnato la crescita umana e creativa.

Il percorso presenta opere in gesso, bronzo e legno che attraversano i temi centrali della sua ricerca: la fragilità dell’uomo, la forza dei legami, il radicamento nei luoghi, la tensione tra libertà e limite, fino alla dimensione più intima della protezione e della speranza. Una scultura essenziale e potente, capace di trasformare la materia in pensiero e di parlare con sorprendente attualità.

Saranno inoltre esposti alcuni pensieri autografi dello scultore, inediti e di grande intensità espressiva, che permetteranno ai visitatori di avvicinarsi alla sua voce più intima e poetica. Il percorso sarà accompagnato dal testo narrativo che racconta le sculture, interpretato magistralmente dall'attore Paolo Tibaldi: un contributo prezioso per offrire un’esperienza immersiva, attenta e appassionata.

La sezione DIGITALE, curata dall’architetto e critico d'arte iscritto all'AICA Italia, Diego Repetto, viene rappresentata dall’installazione immersiva “Tuber magnatum” del Collettivo dell’Antimateria, ispirato al movimento avanguardistico situazionista, proponendo una riflessione sul rapporto tra arte, territorio e immaterialità.

La sezione MUSICA, curata dal maestro Cristiano Alasia, accompagnerà il vernissage di venerdì 10 aprile 2026, dalle ore 17.30, con una suite musicale ispirata alle opere esposte.

Con questa terza edizione, Dreaming in Art continua il proprio percorso di promozione della creatività e della cooperazione culturale, stimolando relazioni professionali e artistiche per riaffermare il valore universale dell’arte come linguaggio di connessione e conoscenza condivisa nel cinquantesimo sito iscritto alla Lista UNESCO.

ORARI

La mostra d'arte è visitabile, ad ingresso gratuito, nei seguenti orari:

Lunedì - Martedì - Giovedì, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 Mercoledì - Venerdì, dalle ore 9 alle 12.30

Sabato - Domenica, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

Per informazioni e contatti:

Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra: 0172.430185 – promozione@comune.bra.cn.it .

L’evento artistico-culturale è patrocinato da: Regione Piemonte; Visit Langhe Monferrato Roero; Comune di Bra; Associazione Anforianus Odv-Ets; Associazione Valorizzazione Roero; Istituto Italiano per il Patrimonio del Paesaggio Culturale Vitivinicolo; Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe Roero Monferrato; Associazione culturale BrArte; A.I.C.A. ITALIA.