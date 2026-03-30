La mostra su Pippi Calzelunghe apre anche a Pasqua e Pasquetta: orari straordinari allo Spazio Innov@zione di Cuneo

In occasione delle festività pasquali, la mostra "Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe" sarà aperta al pubblico con orari straordinari, per offrire a visitatori e famiglie ulteriori occasioni di scoperta durante i giorni di festa.

L'esposizione, promossa da CRC Innova, ideata e curata dall'associazione culturale CUADRI ETS e sostenuta dalla Fondazione CRC, è in corso presso lo Spazio Innov@zione in via Roma 17 a Cuneo.

Le porte della mostra saranno aperte sia domenica 5 aprile (Pasqua) sia lunedì 6 aprile (Pasquetta), in entrambi i casi con orario continuato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.

La mostra, a ingresso gratuito, celebra l'immaginario e i valori dell'opera di Astrid Lindgren, rendendo omaggio a uno dei personaggi più iconici della letteratura per l'infanzia a ottant'anni dalla sua creazione. Un percorso coinvolgente che mette al centro la forza, la libertà e lo sguardo autentico dei bambini.