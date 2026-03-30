Roccavione, una serata speciale “A cena con i campioni” per sostenere la Gran Fondo Margreen

Venerdì 10 aprile, alle ore 19.00, il Centro Polifunzionale di Roccavione (via Provinciale per Roaschia, 1) ospiterà “A Cena con i Campioni”, un evento pensato per unire sport, passione, convivialità e sostegno alla Gran Fondo Margreen.

La serata offrirà al pubblico l’occasione di vivere un appuntamento esclusivo accanto a grandi protagonisti del ciclismo e dello sport. Tra gli ospiti già annunciati ci saranno Paolo Savoldelli e Claudio Chiappucci, insieme ad altri importanti campioni dello sport della provincia, intervistati dal giornalista Paolo Viberti.

L’iniziativa si preannuncia come un momento di grande richiamo per appassionati, sportivi e curiosi, che potranno non solo condividere la cena con nomi di primo piano, ma anche ascoltare racconti, esperienze, aneddoti e testimonianze capaci di trasmettere il valore autentico dello sport, della fatica, della determinazione e del legame con il territorio.

Partecipare ad “A Cena con i Campioni” significa anche contribuire concretamente al sostegno della Gran Fondo Margreen, in un contesto coinvolgente e di alto profilo. Il costo della cena è di 90 euro a persona e comprende, per ogni partecipante, un pacchetto omaggio particolarmente interessante: iscrizione alla Gran Fondo, pettorale ufficiale e maglia Gran Fondo Margreen.

Considerato il valore dell’iniziativa e la presenza di ospiti d’eccezione, gli organizzatori invitano a prenotare al più presto: i posti sono limitati.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0171.696206 oppure scrivere a info@cuneoalps.it.

Una serata da non perdere per chi ama il ciclismo, i grandi campioni e gli eventi che sanno trasformare lo sport in un’esperienza da vivere da vicino