San Costanzo al Monte riapre le porte: il gioiello romanico-gotico di Villar San Costanzo torna visitabile da Pasquetta

Con l'arrivo della primavera, torna puntuale l'appuntamento con uno dei tesori architettonici più preziosi del Cuneese. La chiesa di San Costanzo al Monte, splendido esempio di arte romanico-gotica incastonato nel territorio di Villar San Costanzo, riapre al pubblico grazie all'impegno e alla dedizione dei volontari per l'Aarte, che anche quest'anno ne cureranno le visite guidate.
La prima occasione per ammirare questo capolavoro sarà il giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, con apertura dalle ore 14.30 alle 17.30. Un modo suggestivo per trascorrere il pomeriggio del lunedì dell'Angelo alla scoperta di un luogo che non smette di affascinare appassionati di storia, arte e architettura sacra.
Le aperture proseguiranno poi con cadenza mensile per tutta la bella stagione: domenica 12 aprile, domenica 10 maggio, domenica 14 giugno, domenica 12 luglio, domenica 9 agosto, domenica 13 settembre e infine domenica 11 ottobre, sempre nella fascia oraria pomeridiana dalle 14.30 alle 17.30.
Chi desiderasse organizzare una visita di gruppo al di fuori delle date in calendario potrà contattare i volontari scrivendo all'indirizzo e-mail demino.m53@gmail.com oppure telefonando ai numeri 335.7780966 e 346.6298855.
Un'occasione da non perdere per riscoprire, visita dopo visita, uno degli angoli più affascinanti e meno conosciuti del patrimonio artistico della provincia di Cuneo.