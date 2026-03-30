"Vite dure", giovedì 2 aprile visita guidata gratuita alla mostra sulle migrazioni italiane al Museo civico di Savigliano

Prosegue al Museo civico-gipsoteca di Savigliano la mostra “Vite dure. Dal Piemonte al Nord Europa, cronache di migrazioni, fatiche, solitudini”, che vede esposte le fotografie di Mauro Vallinotto. Giovedì 2 aprile, alle 10, è in programma una guidata a cura di Silvia Olivero, direttrice del Museo e dell'Archivio storico comunale. La visita è gratuita.

La mostra – che racconta uno spaccato dell'Italia dei decenni scorsi, quando migliaia di italiani partivano in cerca di un futuro migliore nelle fabbriche del nord, in Germania o in Belgio – resterà aperta, sempre ad ingresso libero, fino al 6 aprile.