Pornografia online e dark romance, un webinar per genitori e insegnanti sui rischi per bambini e adolescenti

Pornografia online e dark romance: due fenomeni sempre più diffusi nel mondo digitale che espongono bambini e adolescenti a contenuti potenzialmente dannosi per il loro sviluppo emotivo e relazionale. Per aiutare genitori e insegnanti a riconoscere i rischi e fornire loro strumenti concreti di prevenzione, martedì 31 marzo è in programma un webinar dedicato, dalle ore 17 alle 19.

L'incontro online è rivolto ai genitori e agli insegnanti dei ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado di tutte le sedi del territorio: Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Savigliano e Fossano.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per collegarsi è sufficiente accedere tramite il link dedicato . Chi si collega da computer potrà accedere direttamente dal browser, mentre da smartphone sarà necessario scaricare l'app Cisco Webex. Una volta entrati nella piattaforma, occorrerà partecipare come "ospite", inserendo il proprio nome, l'indirizzo e-mail e la password 310326.

Un'occasione importante per fare il punto su fenomeni digitali che entrano sempre più precocemente nella vita dei più giovani e per costruire, tra scuola e famiglia, una rete di consapevolezza e protezione.