"Ricominciamo da noi", un percorso itinerante tra Bra, Alba e Cherasco dedicato ai genitori inizia il 10 aprile

Un ciclo di cinque incontri partecipativi per genitori che mette al centro l’equilibrio tra coppia, lavoro e cura dei figli.

Non lezioni frontali, ma spazi di dialogo senza giudizio. Parte il 10 aprile “Ricominciamo da noi”, il nuovo ciclo di incontri promosso da Rete Mamma APS, associazione da anni in prima linea nel sostegno alle famiglie. Il progetto nasce da un’esigenza concreta emersa dal territorio: attraverso sondaggi e momenti di ascolto, i genitori hanno espresso il bisogno di affrontare temi come la tenuta della coppia dopo la nascita dei figli, la gestione dello stress quotidiano e la conciliazione tra carriera e affetti.

Il percorso si svilupperà come un viaggio itinerante che toccherà i comuni di Cherasco, Bra e Alba, offrendo strumenti pratici guidati da professionisti del settore.

A differenza dei classici seminari, gli appuntamenti di “Ricominciamo da noi” puntano sulla partecipazione attiva e sul benessere dei partecipanti. Gli appuntamenti sono organizzati per fermarsi, confrontarsi e parlare di vita reale, relazioni e genitorialità e per fornire strumenti utili alla crescita dei figli oggi. L’obiettivo è permettere alle famiglie di tornare a casa con contenuti che sono usciti da un dialogo costruttivo tra tutti i partecipanti.

Ogni incontro si concluderà con un aperitivo di networking, un momento conviviale particolarmente significato perché permette di per favorire la nascita di nuove reti tra famiglie. In giornate piene di impegni è vitale un tempo in cui fermarsi per conoscersi, parlare e capire che quello che viviamo è comune anche negli altri nuclei famigliari. L’aperitivo è offerto da Rete Mamma APS (in collaborazione con l’Istituto Alberghiero "Velso Mucci" di Bra e l’associazione "8pari").

“Ricomincio da noi nasce dal bisogno, sempre più diffuso, di trovare spazi dove potersi fermare e confrontare senza giudizio” – spiega Valentina De Ciechi, presidente di Rete Mamma APS. “Crediamo che il benessere delle famiglie passi dalla condivisione di esperienze e dalla costruzione di modalità più sostenibili di vivere la genitorialità”.

Annalisa Spedicato, vicepresidente dell’associazione, afferma: “Abbiamo voluto proporre momenti pratici in cui le persone possano portare a casa qualcosa di concreto. Anche il tempo dell’aperitivo è pensato per favorire connessione in uno spazio sicuro”.

Nadia Bartolucci, consigliera dell'associazione aggiunge: "Il grande obbiettivo di rete mamma è quello di offrire strumenti ai genitori, dare loro questa possibilità affinché possano seguire la direzione che loro stessi ritengono per diventare i genitori che desiderano essere. Senza giudizio e senza la pretesa di avere la giusta soluzione, anzi semplicemente accompagnandoli in questo percorso".

Ogni serata prevede un servizio Baby Parking gratuito, educatrici qualificate si prenderanno cura dei bambini per permettere ai genitori una partecipazione serena. I genitori che hanno piacere di portare i figli potranno farlo, in fascia o passeggiano in quanto tutti gli spazi sono perfettamente raggiungibili.

L'ingresso è libero, la prenotazione obbligatoria attraverso modulo Google ( https://forms.gle/nefPasS5M5QFEPWb6 ), mail retemamma@gmail.com o telefono 3342055520.

Il calendario degli appuntamenti che si svolgeranno in orario preserale dalle ore 18.45:

· 10 Aprile (Roreto di Cherasco, Scuola Elementare): Restare coppia dopo i figli. Relatori: Dott.ssa Virginia Bosio e Dott.ssa Donatella Croce.

· 17 Aprile (Roreto di Cherasco, Scuola Elementare): Fare squadra in famiglia. Relatori: Dott. Guido Marconcini e Dott. Paolo Soster.

· 8 Maggio (Bra, Auditorium): Meno corse, più respiro. Relatori: Dott. Cristiano Ghibaudo.

· 15 Maggio (Bra, Auditorium): Equilibri possibili tra vita e lavoro. Relatori: Dott. Sara Mascarello e Dott.ssa Annalisa Spedicato

· 5 Giugno (Alba, Sala Riolfo): Diventare genitori: crescere insieme ed educare con rispetto. Relatori: Dott.ssa Giorgia Cozza.

La realizzazione di questo ciclo di incontri è stato possibile grazie alla collaborazione, al supporto e sostegno di: Tesisquare SPA, Libellula Srl, Dimar - Mercatò, Ottica Sipario, Comune di Cherasco.

Questo progetto è realizzabile anche grazie a realtà del territorio che credono nel benessere delle famiglie.

Main sponsor: Tesisquare SPA, Libellula Srl, Dimar - Mercatò, Ottica Sipario, Comune di Cherasco.