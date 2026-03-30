Studenti del Marconi e di Marene in Romania: scambio culturale a Vaslui con i coetanei rumeni

Nella settimana 23-28 marzo nove studenti delle classi terze delle Secondarie di I grado Marconi - Francesco Barale, Emma Gallo, Lisa Tuninetti, Andrea Bosio, Daniele Gallo, Gabriele Ghione, Adele Macagno - e Marene - Bianca Cerutti e Vittoria Panero - accompagnati da tre insegnanti (Laura Forte, Cristina Sarotto e Annalisa Catalano) e dall’assistente amministrativa Emanuela Campi, hanno vissuto l’entusiasmante esperienza di vivere fianco a fianco con gli studenti rumeni della scuola secondaria Dimitrie Cantemir di Vaslui, le loro insegnanti e famiglie.

Ogni giorno e ogni esperienza vissuta sono stati speciali, perché hanno dato ai nostri studenti la possibilità di ritrovarsi con i colleghi rumeni e continuare lo scambio interculturale e accademico iniziato qualche settimana fa in Italia.

Particolarmente significativi i due pomeriggi trascorsi presso le famiglie che con calore hanno fatto sperimentare piatti tradizionali e condiviso la loro quotidianità.

Oltre alla visita della scuola, ad un'attiva partecipazione alle lezioni ed alla presentazione dei sistemi educativi dei due paesi, molti sono stati i momenti di dialogo e collaborazione che hanno creato legami preziosi e incoraggiato lo scambio di idee.

Tra questi la visita al Municipio di Vaslui, dove studenti e insegnanti sono stati ricevuti dal Sindaco Lucian Brani Dupête e dal Vice Sindaco Valeriu Caraga; i momenti di relax e condivisione delle impressioni presso la Libreria Carture -ti, un'occasione perfetta per discussioni; l’incontro con il Team Rolerbot, squadra di robotica composta da studenti del liceo scientifico cittadino che prende parte a gare nazionali e internazionali; la visita alla città universitaria di Iasi, con i suoi Giardini Botanici, il maestoso Palazzo della Cultura, il Museo della Scienza e della Tecnica e i mercatini di prodotti tipici; la scoperta del Museo Etnografico di Sauca, con il laboratorio di pittura delle uova e quello di cucina dei dolci tipici.

Tutti i momenti vissuti sono stati pieni di energia, emozione ed entusiasmo e questa esperienza ha dimostrato quanto sia importante lo scambio culturale, come l'istruzione possa unire persone di culture diverse e come si possano costruire amicizie internazionali proprio partendo dalla scuola.

Un ringraziamento speciale alle colleghe rumene Alina, Maria Cristina e Aurelia, oltre alla vulcanica Dirigente Scolastica Andreea Stoian.