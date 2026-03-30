Una studentessa dell'ISS Alberghiero "Donadio" di Dronero alle Nazioni Unite di New York

Un’importante esperienza internazionale per una studentessa dell’IIS Alberghiero “Virginio Donadio” di Dronero. Maddalena Bramardo, frequentante la classe 5ª Accoglienza, è stata selezionata tra oltre 4000 candidati a livello nazionale per partecipare al progetto “Change the World Model United Nations” (CWMUN).

Il CWMUN è una delle più rilevanti simulazioni diplomatiche a livello mondiale, che coinvolge migliaia di studenti provenienti da numerosi Paesi. I partecipanti, nel ruolo di delegati, sono chiamati a rappresentare uno Stato, confrontarsi su temi internazionali, costruire alleanze e contribuire alla stesura di risoluzioni, riproducendo il funzionamento delle vere sessioni delle Nazioni Unite.

L’edizione a cui ha preso parte la studentessa si è svolta a New York, con attività anche presso la sede delle Nazioni Unite, offrendo un contesto altamente formativo e di grande valore simbolico, nel cuore della diplomazia internazionale.

"È un’esperienza unica nel suo genere – racconta Maddalena – che ti spinge a metterti in gioco, a ragionare e a confrontarti con gli altri in modo attivo. Durante la settimana si lavora a stretto contatto con delegati e co-delegati, collaborando e costruendo relazioni: si creano così nuove amicizie e legami significativi, in un contesto internazionale che ti fa crescere sia dal punto di vista personale che umano".

Il progetto CWMUN si svolge in diverse sedi internazionali, tra cui New York, Roma, Parigi, Singapore ed Emirati Arabi, e rappresenta un’importante occasione di crescita personale, culturale e relazionale per gli studenti coinvolti.

L’IIS Alberghiero “Donadio” esprime soddisfazione per il risultato raggiunto dalla propria studentessa, che ha saputo distinguersi in un contesto altamente competitivo, rappresentando l’Istituto con impegno, serietà e spirito di iniziativa.

Un traguardo che testimonia l’importanza dell’apertura internazionale nei percorsi formativi e il valore delle opportunità che permettono ai giovani di confrontarsi con realtà globali.