ARTI MARZIALI / L'Accademia Jingwu di Valle Stura brilla al Torneo Internazionale di Wushu di Lecco: oro, argento e due bronzi [FOTO]

Dal 27 al 29 marzo la città di Lecco ha ospitato l'11° Torneo Internazionale MERAvigliaTEvi – International Wushu Open, presentato dagli organizzatori come uno dei più grandi appuntamenti "open" in Italia dedicati a Wushu, Kung Fu tradizionale e moderno.

Il Palataurus di Lecco si è trasformato nel palcoscenico di un'impresa sportiva straordinaria per i colori della ASD Accademia Jingwu, scuola di Arti Marziali Cinesi Kung Fu Wushu e Tai Chi Chuan della Valle Stura e Torino.

La squadra agonistica di Kung Fu, formata da Simone Diana, Giovanni Vito D'Onghia, Alessio Forte, Giorgio Forte, Simone Giove, Maite Janelli Gutiérrez, Giovanni Lippi, Gloria Monaco, Giada Parola, Nicole Pescatori, Masha Seredenko e Yulia Sevitsko, guidati dai rinomati maestri Roberto Vallone, Roberto Maltagliati e Francesco Filasieno, ha lasciato il segno portando a casa un bottino di quattro medaglie:

Giovanni Vito D'Onghia – 1° posto (oro), categoria Seniores

– 1° posto (oro), categoria Seniores Gloria Monaco – 2° posto (argento), categoria Juniores Bastone

– 2° posto (argento), categoria Juniores Bastone Alessio Forte – 3° posto (bronzo), categoria Cadetti Nanquan

– 3° posto (bronzo), categoria Cadetti Nanquan Maite Janelli Gutiérrez – 3° posto (bronzo), categoria Cadetti Changquan

"Tutti hanno dimostrato eccellenza e abilità tecnica. Siamo estremamente orgogliosi del lavoro svolto dai nostri atleti e del loro spirito di squadra. Questo successo è il frutto della loro passione e del loro impegno costante", ha dichiarato il maestro Roberto Vallone.

Il torneo, uno degli appuntamenti più prestigiosi e frequentati del panorama nazionale per le arti marziali cinesi, ha visto la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da tutta Italia e da 20 delegazioni estere. Nonostante l'alto livello della competizione, la ASD Accademia Jingwu di Valle Stura ha dimostrato una preparazione tecnica e una tenacia agonistica fuori dal comune.

Complimenti a tutti i ragazzi della squadra e ai loro allenatori per questo importante traguardo.