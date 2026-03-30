ATLETICA / Mondovì – Acqua S. Bernardo domina i Campionati Provinciali Staffette di Fossano: 13 titoli e 4 pass per gli Italiani

Nella giornata di sabato 28 marzo, presso il "Villaggio Santa Lucia" di Fossano, si sono svolti i Campionati Provinciali di Staffetta, validi per l'assegnazione di tutti i titoli dalla categoria Ragazzi fino agli Assoluti: oltre 600 atleti hanno dato vita a un bel pomeriggio di gare.

Un appuntamento classico che, come ogni anno, apre la stagione dell'atletica regionale su pista. L'Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo si è particolarmente distinta portando a casa un ricco bottino composto da 13 titoli, accompagnati da 10 argenti e 5 bronzi. Notevole anche il numero delle formazioni schierate, con ben 40 staffette al via tra giovanili (24) e assolute (16).

"Alla prima occasione della stagione outdoor abbiamo dimostrato di aver consolidato il gruppo che lo scorso anno ci ha regalato grandi soddisfazioni. I nostri atleti hanno raccolto titoli in tutte le categorie e in tutte le specialità, con tempi di assoluto valore. Le collaborazioni iniziate anni fa e le nuove ci consentiranno di essere ancora più competitivi", il commento del presidente Fabio Boselli.

Le staffette veloci

Le staffette veloci monregalesi volano. Tra le donne, Alice Boasso, Francesca Bilardo, Tiziana Traverso e Rachele Torchio vincono in rimonta dopo un errore al secondo cambio con il crono di 48"46, davanti alla formazione Allieve composta da Sofia Musso, Noemi Bertone, Alice Botto e Sofia Bertone in un ottimo 48"58 (due secondi sotto il minimo per gli Italiani e record provinciale) e a quella Junior, quinta in 51"68 (Boero, Fresia, Rovere e Mamiedi).

Tra gli uomini, dominio biancrosso con tre formazioni sul podio. Testa a testa tra il quartetto assoluto di Federico Lisa, Vincenzo Martinelli, Tommaso Pibiri e Simone Milanesio, vittoriosi in 41"70, e quello U20 composto da Yousseph Quattara al lancio, Samuele Vittone autore di una grande seconda frazione, Mattia Tagliapietra affidabile in terza e Alessandro Bedeschi a tagliare il traguardo in 41"85. Per la squadra Junior la soddisfazione del minimo centrato alla prima uscita, con un crono di grande valore che va ad aggiornare il record provinciale e societario: dopo 27 anni vengono cancellati dalle statistiche Davide Italiano, Alessio Falco, Maurizio Barale ed Enrico Priale, che nel 1999 corsero in 42"44.

Terzi (primi U23) Cristian Boschetti, Lorenzo Mellano, Davide Rolfi e Francesco Viotti con un buon 42"87. Sesti (secondi U18) i quattro Allievi Ernid Sabli, Giacomo Rabezzana, Francesco Simbula e Giacomo Provera, che con 44"14 si assicurano il pass tricolore. Terzi U20 la formazione B degli Junior Ariano, Dellapiana, Boetti, Palladino in 45"05, a seguire Zuncheddu, Petrini, Sacco, Suriano in 48"08.

Le staffette lunghe

Doppietta nella 4x400 assoluta con le "indiavolate" Allieve Noemi Bertone, Alice Botto, Laura Sito e Sofia Bertone che precedono in 4'04"93 (minimo per i Campionati Italiani) di 12 centesimi Tiziana Traverso, Rebecca Roà, Anna Rita Mamiedi e Caterina Lingua. Molto bene i colleghi maschi Giacomo Provera, Riccardo Prette, Vincenzo Martinelli e Lorenzo Mellano, vittoriosi in 3'18"08 (quinti la squadra B Milanesio-Mamino-Rolfi-Rocco in 3'32"62). Secondi tra gli Junior Antonio Boetti, Leonardo Bongiovanni, Samuele Vittone e Lorenzo Ariano in 3'35"02, così come gli Allievi Suriano, Provera, Bongiovanni e Comino (3'44"62).

Il settore giovanile

Anche a livello giovanile sono arrivate soddisfazioni che confermano la solidità e la profondità della squadra.

I Ragazzi fanno incetta di titoli vincendo la 4x100 con record provinciale (Rayan Bruno, Federico Bruno, Giacomo Renesto e Lorenzo Ferracane) in 51"53, la 3x800 (Rayan Bruno, Federico Bruno, Giacomo Renesto) in 7'39"25 e la svedese (David Ionut Goldan, Andrea Garello, Tommaso Rosso e Lorenzo Ferracane) in 2'37"63.

Le Ragazze sono seconde nella prova veloce (Raineri, Musso, Bianciotto, Casalini) in 57"26 e nella svedese (Curati, Dattola, Bianciotto, Casalini) in 2'45"49, terze nella prova lunga (Gasco, Blengino, Musso) in 8'39"85.

Il 53"14 della formazione 4x100 rimaneggiata delle Cadette (Emma Gagino, Marta Chiecchio, Adora Dervishi e Sole Sigaudo) vale la terza piazza, mentre la vittoria nella svedese è arrivata con 2'29"91 (Lovely Ferretti al posto di Chiecchio); quinte nella 3x1000 Bonino, Bonelli e Gallo in 11'14"01.

I Cadetti sfiorano la vittoria due volte, ma si devono accontentare del secondo posto sia nella 4x100 (Marenco, Murizzasco, Leone, Bruno Federico) in 48"70 sia nella svedese (Momo Ndaye, Leone, Marenco, Bruno) in 2'16"47; terzi infine nella 3x1000 Rossi, Liboà, Prato Carboneri (9'41"49).

Boissano Spring: Ambrosio vince, Garelli centra il minimo

Buoni spunti anche dal campo di Boissano, dove si è svolta una riunione regionale open. Lucrezia Garelli nel lancio del disco stampa, alla prima uscita, il minimo per i Campionati Italiani con una spallata a 36,46 metri che le vale il secondo posto. La compagna di allenamento Paola Ambrosio nel martello Allieve scaglia la boccia a 45,45 metri: soddisfazione per la vittoria e appuntamento con il pass solo rimandato.