BASKET / La S. Bernardo Campus compie l'impresa: battuta la capolista CUS Torino 77-72

Grande impresa per la S. Bernardo Campus, che riesce a fermare la capolista CUS Torino nella gara in casa di sabato sera.

La partita

Si arriva alla sfida di Corneliano d’Alba con un bilancio di 12 vittorie per gli albesi (dodicesimi in graduatoria) contro le 26 dei torinesi (primi). All’andata fu dominio cussino e il match si concluse 105-82.

Le premesse sono, dunque, quelle di una formazione locale già condannata, invece la gara si dimostra da subito in salita per i viaggianti. Le percentuali al tiro sono basse e gli attacchi faticano a produrre. Dopo 8 minuti il punteggio è basso: 10-12. Il 2007 Gandolfo sorpassa dall’arco, ma è Pagetto a bruciare la sirena della frazione: 13-14. Nel mini-break viene espulso coach Jacomuzzi per proteste e la panchina resta all’assistente classe 1996 Andrea Giannotto (che curiosamente aveva guidato quest’anno come capo allenatore una sola gara, quella proprio contro il CUS all’andata).

Si prosegue in equilibrio per qualche minuto (21-21), poi Torino riesce a scappare alla pausa lunga sul +8: 31-39.

Toppino, prezioso anche in difesa, con 5 punti riavvicina i suoi (38-41). Seguono tanti errori di qua e di là, il CUS torna sul +6, ma Campus rimane in scia. Il finale di periodo è, invece, scoppiettante con tripla del pareggio di Eirale, poi seguito sempre con un canestro pesante da Zampolli: vantaggio albese 55.54 dopo 30 minuti!

La S. Bernardo prova a prendere un pizzico di inerzia e rimane avanti di misura. Poi a 5 minuti dalla fine un lancio per Zampolli sembra troppo lungo, il 55 però riesce a prendere la palla e sfornare un assist dietro la schiena per l’accorrente Toppino, che vola a schiacciare facendo esplodere il pala Campus: 68-62! Si smette di segnare per 3 minuti, poi Colli inventa due triple che scrivono 75-69 a un minuto dal termine. Gli ultimi istanti non bastano più al CUS, vince Campus 77-72!

Gli albesi si tolgono, così, la soddisfazione di superare la capolista ed è una vittoria che può fare morale in vista delle ultime e decisive 5 partite di campionato.

Gandolfo 7, Eirale 3, Occelli ne, Uko ne, Negro 6, Nastasi 5, Toppino 11, Buldo 4, Schellino 3, Camara 5, Colli 13, Zampolli 20.