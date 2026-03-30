BOCCE / Auxilium Saluzzo: gli under 15 volano alla fase finale scudetto

Sono i giovani i protagonisti del fine settimana agonistico della Bocciofila Auxilium Saluzzo, guidata dal presidente Pieraldo Moine. Nella specialità volo, il campionato under 15 regala la notizia più attesa: la formazione Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, allenata da Paolo Costa e Walter Buniva, conquista la qualificazione alla fase nazionale scudetto. Domenica 29 marzo, a Bra, in occasione della 5ª e 6ª giornata del girone di qualificazione regionale, il team saluzzese ha superato con autorità l'Almesina per 11 a 3 e la Provalfanera per 10 a 4.

Sul fronte del campionato di serie A, la sconfitta per 8 a 16 lascia ancora aperta la questione salvezza per la compagine saluzzese. Il verdetto arriverà nell'ultima giornata della regular season, sabato 11 aprile, al campo della Bocciofila Auxilium di Saluzzo, dove la squadra di Michela Perassi sfiderà i trevigiani della Marenese.

Nel settore femminile, il raduno della nazionale azzurra svoltosi a Vigone ha visto la convocazione di ben quattro atlete saluzzesi da parte del commissario tecnico Enrico Birolo e della vice Laura Trova: Lucia Bollati, Alessia Costanzo, Alessia Aicardi e Serena Traversa.

Infine, nella specialità petanque, la serie A femminile sorride poco all'Auxilium: la formazione guidata da Corrado Caporgno e Nello Marin cede nel derby alla Costigliolese.