GINNASTICA / Cuneoginnastica, esordio stagionale col botto a Biella: entrambe le squadre di artistica staccano il pass per la finale nazionale di Rimini

La Cuneoginnastica ha aperto nel migliore dei modi la stagione agonistica silver di ginnastica artistica. Domenica 28 marzo, al campionato regionale di Biella, valido come prima prova del campionato di squadra di livello C della Federazione Ginnastica d'Italia, entrambe le formazioni della società cuneese hanno centrato la qualificazione alla finale nazionale di Rimini, in programma nel mese di giugno.

La squadra delle più giovani, composta da Mia Chiardola, Giulia Giraudo, Emma D'Angelo, Elisabetta Dotta e Adele Pace, ha affrontato la competizione con entusiasmo e determinazione, dimostrando al debutto i significativi progressi ottenuti nella preparazione fisica e tecnica durante i mesi invernali.

La squadra juniores-seniores ha invece confermato la propria solidità sfiorando il podio, nonostante l'assenza forzata di Sofia Matranga, costretta ai box da risentimenti muscolari. Martina Biarese, Greta Pellegrino, Hilary Meinero, Alice Pepino, Aurora Pellegrino e Letizia Rosso hanno portato a termine una gara esemplare, mettendo in mostra tutta la loro esperienza.

Grande soddisfazione da parte del tecnico Monica Sola, che segue quotidianamente la preparazione delle ginnaste. "Questo primo appuntamento è stato molto importante per fare il punto della situazione e capire a che punto siamo – ha dichiarato Sola –. Le ragazze hanno lavorato sodo e hanno dimostrato di essere pronte per la stagione che ci aspetta".

Il prossimo appuntamento agonistico è fissato per maggio con la prova individuale, che darà alle ginnaste l'opportunità di alzare il livello di difficoltà degli esercizi e di esprimere appieno il proprio potenziale. La Cuneoginnastica intanto guarda già con fiducia all'appuntamento clou della stagione, la finale nazionale di Rimini, con l'obiettivo di continuare a crescere e portare in alto i colori cuneesi.