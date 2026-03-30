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Sport | 30 marzo 2026, 15:01

PALLAPUGNO / Il calendario della SERIE C1 2026

Apertura sabato 18 aprile con tre partite: Pro Paschese-Monticellese, San Biagio-Don Dagnino e Bormidese-Dolcedo. Le altre tre partite si giocheranno domenica 19 aprile: Gottasecca-Subalcuneo, Castiati Castagnole-Ricca e Ceva-Virtus Langhe. La regular season si chiuderà mercoledì 12 agosto

Immagine di repertorio

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L’Ufficio campionati della Fipap ha pubblicato il calendario della prima fase del campionato di Serie C1 con dodici squadre al via per contendersi l'unica promozione in Serie B. Apertura sabato 18 aprile con tre partite: Pro Paschese-Monticellese, San Biagio-Don Dagnino e Bormidese-Dolcedo. Le altre tre partite si giocheranno domenica 19 aprile:  Gottasecca-Subalcuneo, Castiati Castagnole-Ricca e Ceva-Virtus Langhe. La regular season si chiuderà mercoledì 12 agosto.

FORMULA - Prima parte di campionato a girone unico con gare di andata e ritorno. Le prime otto classificate accederanno al tabellone finale a eliminazione diretta, mentre l’ultime due saranno retrocesse in Serie C2. Quarti di finale, semifinali e finale previste in gare di andata, ritorno con eventuale spareggio. Come per la Serie A Banca d'Alba e la Serie B, anche in Serie C1 le partite andranno ai nove giochi nelle prime fasi del campionato, mentre si giocherà agli undici nelle semifinali e nella finale. Le prime quattro classificate al termine del girone d'andata della regular season saranno ammesse alle semifinali di Coppa Italia.

c.s.

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