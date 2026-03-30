mercoledì 08 aprile
l'Italia campione del mondo
PALLAPUGNO / Anche la Granda sul tetto del mondo: l’Italia conquista l’oro ai Mondiali Cijb di Mendoza
Leggi le ultime di: Sport
 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 30 marzo 2026, 14:47

SCHERMA / Il Club Associati Alba-Asti protagonista al Regionale Gold di Agliè: tre spadisti qualificati per la fase nazionale

Buone prestazioni per Allara, Rabasco e Girotti nelle categorie Cadetti e Giovani. Il gruppo ora guarda al Campionato Regionale Assoluti di Alba dell'11 e 12 aprile

SCHERMA / Il Club Associati Alba-Asti protagonista al Regionale Gold di Agliè: tre spadisti qualificati per la fase nazionale

Dieci spadisti in pedana e tre qualificazioni alla fase nazionale. È il bilancio positivo con cui il Club Scherma Associati, presente con gli atleti delle sedi di Alba e Asti, è tornato dal Campionato Regionale Gold per le categorie Cadetti e Giovani, disputato sabato 28 e domenica 29 marzo presso il salone comunale Franco Paglia di Agliè, nel Torinese.

A rappresentare il sodalizio piemontese erano Vittorio Girotti, Fabio Mustacciu, Alessandro Boero, Gabriele Maggi, Federico Rabasco, Riccardo Ghirotto, le sorelle Francesca e Beatrice Boano, Annachiara Allara e Aurora Rivata, guidati dallo staff tecnico composto dal maestro Fabio Piccardi, Alessandro Mandarini e Ivan Sartoris.

Tra le prestazioni più significative spicca quella della pentatleta Annachiara Allara, capace di chiudere al nono posto nella classifica finale, mentre tra i Cadetti Federico Rabasco e Vittorio Girotti si sono piazzati rispettivamente al nono e al quindicesimo posto, conquistando entrambi il pass per la prossima gara nazionale di categoria.

Risultati che alimentano fiducia e ottimismo in vista del prossimo appuntamento di rilievo: il Campionato Regionale Assoluti, in programma l'11 e 12 aprile proprio ad Alba, dove il Club Scherma Associati potrà contare sul calore del pubblico di casa.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium