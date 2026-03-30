SCI / Uovo d'Oro Lauretana: Equipe Limone seconda, Mondolè Ski Team terza. Emma Ricca la migliore delle Baby

Sulle piste della Vialattea, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo, si è svolta la 43ª edizione dell'Uovo d'Oro Lauretana, uno degli appuntamenti più importanti e partecipati del panorama sciistico giovanile italiano. Oltre 1.700 giovani atleti provenienti da tutta Italia e da Francia, Svizzera, Spagna, Andorra e Slovenia si sono sfidati in condizioni tipicamente invernali: sole e temperature sotto la media nella prima giornata, abbondante nevicata nella seconda.

Nella classifica generale per società, il trofeo va per il secondo anno consecutivo allo Sci Club Sestriere con 310 punti. Le due società cuneesi si piazzano subito alle spalle: l'Equipe Limone conquista la piazza d'onore con 231 punti, mentre il Mondolè Ski Team sale sul terzo gradino del podio con 224 punti. Tra le società straniere, la migliore è la spagnola Mitico Club di Madrid con 108 punti.

[Mondolè Ski Team]

Tra i risultati individuali più significativi per le società cuneesi, spicca la vittoria di Emma Ricca dell'Equipe Limone nella gara Baby femminile: la giovane atleta ha dominato con il tempo di 35",38/100, rifilando 26/100 alla seconda classificata Ginevra Maria Taricani del SAI Napoli e 28/100 alla francese Ashley Romano Leydet. Nella stessa categoria maschile, Riccardo Ponato del Mondolè Ski Team ha conquistato un ottimo secondo posto alle spalle di Oscar Cecchini dell'Askill Livigno, con un distacco di 1",29/100.

La manifestazione si è conclusa con la sfilata delle squadre per le vie del paese, aperta dal Corpo Musicale di Villar Perosa, e con la cerimonia di premiazione alla quale hanno partecipato come ospiti d'onore Claudia Giordani e Piero Gros. I due campioni, che quest'anno festeggiano il cinquantesimo anniversario delle loro medaglie olimpiche a Innsbruck 1976, hanno ricevuto una targa celebrativa e hanno premiato i vincitori di giornata, regalando ai giovani talenti un momento di grande emozione e ispirazione.

A CHAMROUSSE FILIPPO BARBERIS OTTAVO IN UNO SLALOM FIS CITTADINI

Sulle nevi francesi di Chamrousse, domenica 29 marzo, si è disputato il secondo e ultimo giorno di gare di Slalom FIS Cittadini. In campo maschile, seconda vittoria consecutiva per il portoghese Emeric Guerillot della Vanoise Ski Academy, con il tempo totale di 1'35"55/100. Ottava posizione per il torinese Filippo Barberis dello Sci Club Valchisone, mentre il suo compagno di squadra Andrea Fontana ha chiuso ventesimo. In campo femminile, ventisettesimo posto per Francesca Migliardi, anch'essa dello Sci Club Valchisone.