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Sport | 30 marzo 2026, 18:22

TENNIS / La VTT Lagnasco conquista il titolo regionale giovanile Super Orange: trionfo degli under 10

Undici squadre in gara, sei i giovani atleti lagnaschesi scesi in campo. La Federazione Regionale ha scelto ancora una volta la struttura di Lagnasco come sede dell'evento per la sua capacità organizzativa

TENNIS / La VTT Lagnasco conquista il titolo regionale giovanile Super Orange: trionfo degli under 10

Proseguono le soddisfazioni per la VTT di Lagnasco che nel fine settimana appena concluso ha vinto il titolo regionale giovanile con la sua squadra nella categoria Super Orange (TPRA). Una conferma della crescita complessiva dei ragazzi, nello specifico di età compresa tra gli otto e i dieci anni, che frequentano i corsi della società lagnaschese all'interno di un percorso non solo tecnico ma formativo, come fortemente voluto dalla dirigenza.

Erano undici le formazioni in competizione nel tabellone di riferimento e per la VTT sono scesi in campo Filippo Busso, Ginevra Demarchi, Beatrice Caffaro, Giulio Mellano, Filippo America e Umberto Ferrato.

Una ulteriore testimonianza, quella di ieri, non solo della valenza tecnica e agonistica dei giocatori e delle giocatrici del club lagnaschese, ma della sua capacità di ospitare con successo eventi di tutti i livelli. "Ancora una volta – sottolinea la dirigenza della VTT – la Federazione Regionale ha scelto la nostra struttura per la capacità organizzativa dimostrata e l'opportunità data a tutti i partecipanti di continuare a giocare e divertirsi sui nostri campi indipendentemente dai risultati legati all'avanzamento o allo stop nelle varie sezioni dei tabelloni. Opportunità molto apprezzata da tutti e vissuta all'insegna del modo con il quale amiamo interpretare lo sport, l'agonismo e lo stare insieme".

La stagione della VTT continua dunque a ritmo incessante, con le note di una proposta di servizio unica e improntata alla crescita comune e armonica, con e senza racchetta.

cs

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