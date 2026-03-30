Ponte di via Moreno a Savigliano, varo delle travi: passerella pedonale accessibile solo a fasce orarie il 1° e 2 aprile

Mercoledì 1° e giovedì 2 aprile la passerella pedonale di via Moreno sarà temporaneamente interdetta al transito. Lo prevede il cronoprogramma dei lavori di sostituzione del ponte di via Alba: in quei due giorni si procederà al varo delle travi metalliche, operazione che richiede condizioni di massima sicurezza nell'area di cantiere.

Per limitare i disagi alla popolazione, l'accesso alla passerella non sarà completamente sospeso, ma consentito esclusivamente in tre fasce orarie e sotto la supervisione del personale addetto: al mattino fino alle ore 8.30, nel primo pomeriggio dalle 13 alle 14.30 e in serata dopo le 17.30. Si ricorda che si tratta, in via del tutto eccezionale, di un accesso all'interno di un cantiere attivo.

"Tali orari – precisano dalla direzione lavori – potranno comunque subire lievi modifiche in funzione dell'effettiva operatività del cantiere. In ogni caso verrà garantito il controllo da parte del personale autorizzato con la massima attenzione, al fine di ridurre il più possibile i disagi".