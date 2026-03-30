VOLLEY - SERIE D / Pallavolo Alba parte forte, ma subisce il recupero di Pivielle e cede al tre break

Gara dai due volti per la Pallavolo Alba, che inizia bene la gara lasciando intendere un comodo 3-0, per poi mollare di colpo subendo la rimonta avversaria, con Pivielle che va a prendersi la vittoria da due punti.

Coach Oliva inizia la gara con De Vita palleggiatore e Bianco opposto, Morengo e Masciarelli sono gli schiacciatori, Rocca e Favaretto i centrali con Milea libero.

Alba parte nel migliore dei modi, buoni turni al servizio di Rocca e Masciarelli, ricezione ospite in difficoltà coi langaroli che passano bene al centro con Favaretto (6-1). L’attacco di PVL in questa fase non crea grossi problemi, i padroni di casa difendono bene e contrattacchiamo meglio, con Bianco che sfrutta il corridoio in diagonale; ma è il servizio a fare la differenza, ace di Favaretto e poi doppio ace di Bianco (18-6). Alba tocca il massimo vantaggio sul 20-6 con muro di Rocca, entrano Dellapiana e Borio, nel finale PVL riduce un po’ il passivo prima del mani fuori di Borio che fissa il risultato sul 25-12.

Ospiti che non ci stanno e mettono un po’ più di intensità nel loro gioco, almeno in partenza, con il punteggio che resta in bilico, fino a quando Rocca prima trova il muro e poi il primo tempo vincente per il 9-8, vantaggio che Alba decide di non lasciare, allungando con un mani fuori di Bianco (15-12). Set in mano albese: ancora Bianco con una diagonale stretta per lo strappo decisivo, 17-12, che diventa 22-15 sull’ace di Favaretto. Sempre il solito Bianco conquista il setball, con gli ospiti che fanno un regalo facendo invasione, 25-16 senza grossi sussulti.

Dentro Bordino per Masciarelli a inizio terzo set, ma qualcosa nella squadra avversaria è cambiato, tutti i fondamentali crescono e già in avvio si capisce che la musica sarà diversa. In particolare a muro Alba fatica maggiormente, subendo dei mani fuori che fino a quel momento aveva gestito, e il muro su Bordino dà grossa fiducia agli ospiti (13-14). Due primi tempi di Rocca tengono Alba a distanza di un break, ma la squadra di casa fa ancora fatica a muro e PVL si porta sul 16-20, time-out per coach Oliva. La Pallavolo Alba non rientra bene sparando fuori due palloni, 16-22, e trovando il cambio palla tardi, ancora un attacco fuori. Fine set a 17-25.

Inizio di quarto set con Masciarelli di nuovo in campo ma simile al terzo parziale, con il cambio palla che regge bene per entrambe, ma ormai Pivielle è rientrato totalmente in partita e in fiducia, al contrario della Mercatò che si fa frenare dal classico “braccino”, il loro muro ringrazia. Alba va avanti 10-8, ma un importante break avversario di 5 punti costringe coach Oliva al time-out per non rimanere troppo indietro, Morengo ci prova in parallela (12-15) però manca il guizzo, coach Oliva cambia mettendo Dellapiana per De Vita, ma sono sempre 3 punti di scarto con il mani fuori di Masciarelli (16-19). Fase caldissima del set, Rocca viene murato e PVL si galvanizza ancora di più, siamo a -4, sale in cattedra Morengo, che trova due attacchi vincenti e un muro, con in mezzo anche l’ace di Rocca. Si arriva al pareggio a quota 23. PVL conquista il setball ma Bianco lo annulla in parallela, poi però il servizio fuori di Dellapiana e l’attacco di Bianco murato portano il match al quinto set, 24-26.

Mani fuori di Masciarelli per restare attaccati, 5-6, ma facciamo ancora meglio e andiamo al cambio campo sull’8-6 con ace di Bianco, ma appena si molla un centimetro ecco che PVL rientra, pareggiando a quota 9. Ancora un break loro, 9-11 e dentro De Vita per Dellapiana. Il cambio palla albese va in grossa difficoltà, i ragazzi di coach Oliva non mettono palla a terra immediatamente e quindi forzano gli angoli, col risultato di troppi attacchi fuori che gli costano il 9-14. Reazione rabbiosa con Rocca e Morengo ma ormai è tardi, un PVL quasi incredulo chiude 11-15 con mani fuori.

Sconfitta cocente, al termine dei primi due set sembrava ormai fatta, ma questo sport insegna che non bisogna mai dare per morto l’avversario, e il fattore psicologico è sempre fondamentale. Nonostante il ko Alba allunga su Mondovì, e resta stabile al sesto posto. Ora la sosta pasquale. Al rientro si andrà a far visita al fanalino di coda San Paolo, ancora a secco di vittorie.

IL TABELLINO

Mercatò Alba 2-3 Pivielle Utimac (25-12, 25-16, 17-25, 24-26, 11-15)

Mercatò Alba: Baggio, Bianco, Bordino, Borio, Dellapiana, De Vita, Favaretto, Masciarelli, Milea (L, K), Morengo, Rocca, Syku. Coach: Oliva, Torrengo.