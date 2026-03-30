VOLLEY B-M / Pronostico rispettato, al VBC Mondovì non riesce il colpo: Ciriè vince 3-0

Nella ventunesima giornata – ottava del girone di ritorno il VBC MONDOVI’ allenato da Vittorio Bertini e dal suo vice Matteo Brignone viene superato per 3-0 (21-25,17-25,17-25) dal forte e quadrato PVL Ciriè allenato da coach Enrico Salvi, che a Mondovì fu aiuto allenatore di Marco Fenoglio in A2 nella stagione 2018/2029, una compagine che può contare su un roster di primissimo livello e pienamente pronto per effettuare il passaggio di categoria. Attualmente i canavesani si trovano da soli in vetta alla classifica con 46 punti, a +1 sulla coppia Malnate e Caronno ed a +3 sul Novi.

“Il PVL Ciriè – commenta al termine coach Bertini – ha confermato di essere una formazione dalla qualità tecnica straordinaria e molto ben allenata. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile e così è stato. Loro non hanno sbagliato veramente nulla, ma voglio comunque portare a casa il buono di questa gara. Stiamo vivendo un campionato difficile, ma devo ringraziare i miei ragazzi, che stanno dando tutto. Abbiamo fatto una settimana di allenamenti intensi, con buona qualità. Essere in questa situazione e posizione di classifica taglierebbe le gambe e la motivazione a chiunque, invece la squadra sta dimostrando sempre voglia di venire in palestra e di allenarsi: quindi devo solo dirle grazie”.

Con Catena presente ma ancora non utilizzabile per problemi fisici, Vittorio Bertini è partito inizialmente con Cortelazzi in regia, Bosio opposto, Menardo e Camperi in banda, Coppa e Berutti centrali, Garelli e Candela liberi, inserendo successivamente Genesio, Polizzi, Bellanti e Caldano.

Nel set inaugurale partono meglio i canavesani, che si portano avanti 7-4, poi i monregalesi reagiscono e recuperano lo svantaggio sino ad ottenere la parità sull’ 8-8 con un bell’ attacco di Bosio da seconda linea. L’ equilibrio resta sino al 10 pari, poi il PVL piazza un altro strappo, portandosi sul 16-11. Dentro Polizzi e Genesio per il solito doppio cambio ed i monregalesi si portano sino a -2 (20-22 con muro di Berutti), ma non riescono ad avvicinarsi di più e così gli ospiti vanno a chiudere 25-21.

Nella seconda frazione i monregalesi partono lentamente e vanno sotto prima 6-2 e poi 12-5. Dentro prima Bellanti e poi Polizzi ed i padroni di casa reagiscono, riuscendo a mantenere il ritmo degli avversari, che chiudono 25-17.

Nel terzo set, con Caldano, Menardo e Bellanti in campo sin dall’ inizio, parte di nuovo meglio il PVL, che si porta sul 6-2, ma i monregalesi hanno una bella reazione, che permette loro di pareggiare sul 6 pari con Bellanti. L’ equilibrio resta sino al 9 apri, quando i canavesani piazzano un nuovo allungo, portandosi sul 15-10. Dentro prima Polizzi in regia e poi Genesio, ma i monregalesi non riescono a ridurre il gap e così gli ospiti chiudono 25-17.

Ora il campionato si ferma per la consueta sosta pasquale e pertanto si tornerà in campo sabato 11 aprile con la disputa della ventiduesima giornata – nona del girone di ritorno, con il VBC MONDOVI’ atteso dalla trasferta di Torino in casa del Parella.

VBC MONDOVI’ – PVL CIRIE’= 0-3 (21-25,17-25,17-25)

VBC MONDOVI’: Cortellazzi, Bosio 13, Menardo 6, Camperi 3, Coppa 4, Berutti 3, Garelli (L1), Candela (L2), Bellanti 6, Polizzi 1, Genesio 2, Caldano, Garello (K), Catena. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.