VOLLEY / Torneo della Ceramica: inaugurazione epica il 2 aprile con Zaytsev e Baranowicz a Mondovì

Non soddisfatto di aver raggiunto il record di squadre partecipanti, numero di gare e provenienze geografiche, il Torneo della Ceramica organizzato da Mondovì Volley propone per la prima volta un evento che esce dalle palestre per trasformare il centro città in una giostra di colori e di emozioni.



Giovedì 2 aprile alle 20.30 si terrà infatti la cerimonia di inaugurazione del “TdC”, con il ritrovo di tutte le società partecipanti, con le loro 1100 atlete, in Piazza Santa Maria Maggiore e con la partenza del serpentone colorato che attraverserà il centro di Breo: saranno coinvolte Via Piandellavalle, Via Sant’Agostino e Via Meridiana fino all’arrivo in Piazza Cesare Battisti.



Nel “salotto” di Mondovì si terrà la cerimonia vera e propria alla presenza delle istituzioni, dei partner di Mondovì Volley, della formazione di Serie B1 e dei due “superospiti” della serata, che accoglieranno il corteo: Ivan Zaytsev e Michele Baranowicz. A loro, e alla capitana del “Puma” Anna Aliberti, toccherà il momento più intenso della serata - ancora top secret - insieme ai capitani delle 88 squadre partecipanti.



Non servirebbe descrivere la carriera dei due pallavolisti, punti fermi della compagine maschile di Cuneo Volley (che ringraziamo per la collaborazione nel “concedere” i suoi tesserati), ma qualche cenno è d’obbligo: Ivan Zaytsev, nato nel 1988 a Leningrado da una famiglia di pallavolisti, è uno dei volti più iconici della pallavolo mondiale. Naturalizzato italiano, ha costruito una carriera straordinaria tra Superlega e top club europei, distinguendosi come opposto e schiacciatore di potenza devastante. Con la Nazionale italiana ha conquistato medaglie olimpiche, podi europei e successi nelle principali competizioni internazionali, diventando simbolo di carisma e leadership. Soprannominato “Lo Zar”, unisce atletismo, tecnica e personalità scenica. Oggi gioca a Cuneo, dove continua a essere un riferimento assoluto per pubblico e giovani atleti.



Michele Baranowicz, classe 1989, nato a Mondovì, è uno dei palleggiatori più eleganti e completi della pallavolo italiana. Cresciuto nel vivaio cuneese, ha costruito una carriera solida tra Superlega e campionati esteri, vestendo le maglie di club prestigiosi come Modena, Lube, Verona e Piacenza. Con la Nazionale ha conquistato il bronzo alla Grand Champions Cup 2013 e alla World League 2014, distinguendosi per visione di gioco, precisione e capacità di guidare la squadra nei momenti decisivi. Oggi è tornato a Cuneo, dove unisce esperienza, tecnica e un forte legame con il territorio.



Grande la soddisfazione di Mondovì Volley per la partecipazione di due grandi nomi della pallavolo italiana, che a fine serata si presteranno a foto e autografi, e presenteranno anche la IZ Volley Academy: questo è il progetto di alta formazione pallavolistica fondato dallo stesso “Zar” e portato avanti insieme a Francesco Biribanti e Michele Baranowicz.



Appuntamento, dunque, per giovedì 2 aprile: il centro di Mondovì si trasformerà in una sfilata di campioni attuali e… di campionesse future!