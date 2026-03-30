ATLETICA / Alice Rosa Brusin trionfa a None con il nuovo record della manifestazione, Laura Restagno è la più veloce alla DeejayTen di Torino

Domenica 29 marzo giornata ricca di impegni su strada per i portacolori dell'Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo, protagonisti su più fronti tra Piemonte e Liguria.

None: Alice Rosa Brusin torna alla vittoria

A None, in provincia di Torino, si è corso il 39° Memorial Ferraris sul classico tracciato di 11,2 km misto asfalto-sterrato. In gara Alice Rosa Brusin, tornata alla vittoria dopo una stagione dei cross complicata ma apparsa in netta ripresa. Il 3'41" di media le ha consentito di stabilire il nuovo record della manifestazione.

Savona Half Marathon: buone prove per le "canotte rosse"

A Savona è andata in scena l'XI edizione della "Savona Half Marathon – La Corsa dei Papi", non disputata lo scorso 25 novembre per via dell'allerta meteo che aveva interessato la Liguria. Una 21 km a carattere internazionale con circa 800 partecipanti tra atleti di livello e semplici appassionati, ripartiti anche sulla corsa di 10 km. Partenza e arrivo nella centralissima via Paleocapa, confermato il nuovo percorso tra Vado e le Albissola che aveva già soddisfatto organizzatori e partecipanti.

Dominio keniano con Kipkemboi al maschile (1h04'30") e Ronah Nyabochoa (1h12'11", record della competizione) al femminile. Per le "canotte rosse" bene Alessio Genta, 186° in 1h34'53", davanti ai compagni Andrea Borello 1h37'32", Vladan Jovanovic 1h43'29", Andrea Dalla Mura 1h44'20", Luciano D'Agostino 12° SM60 in 1h44'20" e Agnese Pizzorno 9ª SF40 in 1h52'22". Nella 10 km finisher Sara Nicolino, 12ª SF35 in 1h01'44.

Chiusa Pesio: staffetta dei Due Castelli

Quarantotto coppie in gara alla staffetta podistica "Due Castelli" a Chiusa Pesio, composta da due frazioni da 9 e 6,5 km. Massimiliano Durbano e Cristian Giuliano si sono imposti precedendo il duo formato da Carlo Mauro-Silvio Paluzzi e Paolo e Fabrizio Daniele. Tra le donne successo di Federica Zuccolo-Alice Minetti, con le monregalesi Serena Dani e Adriana Sciolla seste. Per l'Atletica Mondovì anche Aldo Giuseppe Bongiovanni, 28° e terzo SM40 in coppia con Alessandro Prato della Pam.

DeejayTen Torino: Restagno la più veloce tra le donne

Si è corso anche a Torino, alla tappa piemontese della DeejayTen, il circuito di non competitive più famose e partecipate d'Italia organizzato da Radio Deejay. La portacolori dell'Atletica Mondovì Acqua Laura Restagno ha fatto segnare il miglior tempo tra le donne: sul traguardo di Piazza Castello ha chiuso in 38'44", migliorando il crono dello scorso anno di quasi due minuti.