ATLETICA / Roata Chiusani protagonista su più fronti: vittorie a Chiusa Pesio, Fossano e risultati di prestigio tra Savona, Firenze e Loano [FOTO]

Weekend ricco di soddisfazioni per l'Atletica Roata Chiusani, impegnata su più campi di gara tra Piemonte e Liguria. Sabato 28 marzo i portacolori roatesi si sono messi in luce alla seconda edizione della Staffetta dei 2 Castelli di Chiusa Pesio, conquistando il titolo provinciale sia nella staffetta mista che nella categoria MM1, e ai Campionati Provinciali Staffette di Fossano, dove i giovani cadetti e cadette hanno centrato numerosi podi. Ottime prestazioni anche per i Master, protagonisti alla Mezza Maratona di Savona, alla Firenze Half Marathon e al Maremontana Trail di Loano, confermando la profondità e la versatilità del vivaio della società cuneese.

IL ROATA ALLA STAFFETTA DEI 2 CASTELLI DI CHIUSA PESIO

Ottimo bilancio per le formazioni Master dell'Atletica Roata Chiusani, in gara sabato 28 marzo alla seconda edizione della Staffetta dei 2 Castelli di Chiusa Pesio, articolata su due frazioni di salita e discesa di 9 e 6 chilometri.

Questi i risultati di rilievo:

Vittoria assoluta e titolo provinciale nella staffetta mista di corsa in montagna per la coppia Danilo Brustolon e Cinzia Tomatis ;

nella staffetta mista di corsa in montagna per la coppia ; Vittoria e titolo provinciale in categoria MM1 per Enrico Aimar e Davide Preve ;

in categoria MM1 per ; Terzo posto in categoria MF2 per Silvia Di Salvo ed Elisa Castellino.





LE GARE DEI MASTER

Risultati di prestigio anche lontano da casa per gli atleti roatesi.

Alla Mezza Maratona di Savona, decimo posto assoluto e vittoria nella categoria SM50 per Massimo Galliano, che chiude i 21,197 km con l'ottimo riscontro cronometrico di 1h13'07. Buone prestazioni anche per i compagni di squadra:

Floriano Roà – 1h29'27

– 1h29'27 Alberto Ricci – 1h31'19 (nuovo personale)

– 1h31'19 (nuovo personale) Federico Not – 1h39'46

Alla Firenze Half Marathon, portano a termine la gara Renato Mantovani in 1h49'03 e Ivana Robino in 2h03'32.

Al Maremontana Trail di Loano, ottimi piazzamenti per:

Alberto Reineri , 12° assoluto in 3h02'42 nella prova di 29 km con 1.515 metri di dislivello positivo;

, 12° assoluto in 3h02'42 nella prova di 29 km con 1.515 metri di dislivello positivo; Cristian Conte, 12° in 1h31'14, Luca Laratore, 13° in 1h32'55, e Francesco Vassallo, 1h47'15, impegnati nella prova corta di 16 km con 720 metri di dislivello positivo.





IL ROATA AI CAMPIONATI PROVINCIALI STAFFETTE – FOSSANO

Ottimi riscontri anche per i più giovani dell'Atletica Roata Chiusani, impegnati sabato 28 marzo ai Campionati Provinciali Staffette di Fossano. Numerosi i podi e i risultati di rilievo:

1° posto nella staffetta svedese cadetti – squadra A (Giraudo, Boi, Ciarlo, Brignone) in 2'15"53 ;

nella staffetta svedese cadetti – squadra A (Giraudo, Boi, Ciarlo, Brignone) in ; 2° posto nella staffetta 4x100 cadette – squadra A (Paschiero, Lockmann, Ceraso, Magliano) in 53"01 ;

nella staffetta 4x100 cadette – squadra A (Paschiero, Lockmann, Ceraso, Magliano) in ; 3° posto nella staffetta svedese cadette – squadra A (Tassone, Volante, Paschiero, Magliano) in 2'34"04 ;

nella staffetta svedese cadette – squadra A (Tassone, Volante, Paschiero, Magliano) in ; 5° posto per la squadra B (Rolando, Lockmann, Ceraso, Re) in 2'42"52.

Ad accompagnare gli atleti i tecnici Griseri, Lingua, Tomatis, Falcone e Ouardini.