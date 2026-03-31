KARATE / L’ASD Okinawa Caramagna brilla al Trofeo Sussetto di Caluso

Grande soddisfazione per l’ASD Okinawa Caramagna al Trofeo Sussetto di Caluso il 29 marzo 2026, dove gli allievi hanno ottenuto risultati di rilievo.

Carlotta Sona ha conquistato il primo posto nel Kata. Doppio podio per Stefano Allocco, primo nel Kumite e secondo nel Kata. Secondo posto nel Kumite per Federico Manzo, mentre Sofia Hadid ha chiuso terza nel Kata. Ai piedi del podio Chloe Sona, quarta nel Kata.



Buone prove anche per Firdaws Talaa e Jenny Gay, che si sono distinte nelle rispettive categorie di Kata.



Soddisfazione da parte della maestra Angela Monetti e degli istruttori Sabrina e Albino Camurati, orgogliosi dei risultati ottenuti dagli atleti.