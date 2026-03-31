A Milano, un’aula del liceo Vittorio Veneto da lui frequentato, intitolata ad Amedeo Damiano

Sono stati tanti i sentimenti e le emozioni che hanno caratterizzato l’incontro di venerdì 27 scorso a Milano, in occasione dell’intitolazione di un aula del Liceo Vittorio Veneto all’ex allievo Amedeo Damiano, il presidente dell’Ussl di Saluzzo ferito mortalmente in un agguato di stampo mafioso il 24 marzo 1987.



Memoria e amicizia, in primo luogo, ma anche condivisione dei valori della legalità e desiderio di giustizia, in un momento di approfondimento che ha unito simbolicamente le generazioni passate a quelle presenti. L’iniziativa è infatti stata curata da due ex compagni di scuola milanesi di Amedeo Damiano, Alberto Griffini e Lorenzo Schiavetti, che hanno così voluto ricordare in modo tangibile l’amico che ha pagato con la propria vita la difesa della sanità pubblica.





Il Vittorio Veneto - con la prof. Daniela Macca e la sua classe 5ª e la dirigente Mariarosa Arena - ha subito raccolto l’invito e dato forma a questo evento, a cui hanno aderito con entusiasmo la signora Giuliana Testa, la sorella Clara ed i figli Alessandro e Giovanni. Presente l’associazione Libera Lombardia, con Pietro Basile, referente regionale e Stefano Mattachini, nipote di Giorgio Ambrosoli.

L’attore Christian La Rosa ha poi riproposto con grande passione alla vasta platea di alunni, insegnanti e genitori lo spettacolo ‘Senza motivo apparente’ tratto dal romanzo di Sergio Anelli.