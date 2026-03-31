Ad Alba cede una recinzione al parco Vita: sei ragazzi coinvolti, due in osservazione

Un cedimento improvviso, nel pomeriggio di ieri, ha coinvolto sei ragazzi nell’area che separa il parco Vita dallo stadio a San Cassiano ad Alba. A cedere è stata una porzione della recinzione metallica, piegata verso l’interno lungo tutta la sua lunghezza.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi per verificare le condizioni dei giovani coinvolti. Il bilancio, fortunatamente, è contenuto: quattro ragazzi hanno riportato lievi escoriazioni, mentre altri due sono stati trattenuti in osservazione durante la notte.

L’assessore allo Sport e alla Sicurezza Davide Tibaldi conferma che sono in corso verifiche per chiarire l’accaduto. “Sono in corso accertamenti. Per ora si sa poco sulle cause”, spiega.

Le condizioni dei ragazzi, nel frattempo, risultano in miglioramento. “I ragazzi coinvolti sono sei: quattro con lievi escoriazioni, due sono stati tenuti in osservazione stanotte. Sono in miglioramento, fortunatamente”, aggiunge l’assessore.

Importante anche la precisazione rispetto al contesto dell’area. Il cedimento riguarda infatti “la recinzione che divide il parco vita dallo stadio” e, come sottolinea Tibaldi, “non c’entra nulla col cantiere della nuova pista di atletica”. Un chiarimento che esclude collegamenti con i lavori in corso nelle vicinanze.