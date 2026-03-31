Al Giolitti di Mondovì il volley entra in aula: gli studenti incontrano i campioni del Cuneo

Lo sport entra a scuola e diventa occasione di confronto, racconto e ispirazione. È successo nella mattinata di martedì 31 marzo all’Istituto Giolitti, i cui studenti del biennio e della classe 3Q hanno incontrato Matteo Bonomi, Michele Baranowicz e Dario De Roit del Cuneo Volley.

"L’incontro rappresenta un’occasione preziosa di riflessione e motivazione – ha detto la dirigente prof.ssa Donatella Garello aprendo l’evento ospitato nell’aula magna “Paolo Borsellino” –. È fondamentale che la scuola ribadisca il valore dello sport, che aiuta a crescere in modo sano ed equilibrato. Lo sport insegna disciplina, sacrificio e rispetto delle regole, principi che guidano il percorso di ogni atleta e che trovano la stessa importanza anche a scuola. Oggi capiremo che impegno e passione possono andare di pari passo".

Al prof Nicola Berutti il compito di guidare l’incontro introducendo gli ospiti: Dario De Roit, ex giocatore dalla consolidata esperienza nel mondo della pallavolo oggi nel team del Cuneo Volley; Matteo Bonomi, giovane promessa del volley italiano classe 2006; Michele Baranowicz, palleggiatore con una lunga carriera ai massimi livelli, tra titoli nazionali e convocazioni in azzurro. Prima di lasciare spazio al dialogo, un momento di applausi per la classe 2ª S dell’indirizzo Sportivo, protagonista di un doppio successo nelle finali provinciali dei Nuovi Giochi della Gioventù, nel tag rugby e nella pallamano, con pass per le fasi regionali di Biella. Quindi via al confronto.

Gli studenti hanno incalzato gli atleti con domande su scuola, sacrifici, scelte e difficoltà. Com’era la vita tra i banchi? Quanto è stato complicato conciliare studio e sport? E ancora: talento o allenamento, cosa conta di più? Fino ai momenti più duri, quelli in cui la tentazione di mollare si fa sentire. Le risposte hanno restituito uno spaccato autentico della vita da atleta: disciplina, costanza e passione come punti fermi, insieme alla capacità di affrontare gli ostacoli senza perdere la motivazione.

"Niente arriva per caso", il messaggio condiviso, più volte ribadito nel corso dell’incontro. L’iniziativa si inserisce in una collaborazione avviata dall’Istituto Giolitti con il Cuneo Volley già dallo scorso autunno. Un legame concreto, che vede gli studenti coinvolti anche nelle attività di hospitality durante le partite casalinghe della squadra. A conclusione della mattinata, spazio alle foto e ai saluti, ma soprattutto la sensazione, per molti ragazzi, di aver portato a casa qualcosa in più: non solo un incontro con atleti, ma un esempio reale di impegno, sacrificio e crescita.