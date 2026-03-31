Beinette lancia la sfida con la prima "24 ore di sport"

Maggio si accende con la prima edizione della "24 Ore di Sport" a Beinette che, dopo il successo degli scorsi anni, raddoppia l'appuntamento.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, unirà attività sportive e momenti di intrattenimento in un evento della durata di un’intera giornata.

L’appuntamento è fissato per sabato 30 e domenica 31 maggio, a partire dalle ore 16, presso il campo sportivo di via Circonvallazione 30. La partecipazione è aperta dai 16 anni in su, con premi finali in buoni per i migliori classificati.

Il programma prevede diverse discipline, sia a squadre sia individuali. Per gli sport di squadra sono in calendario il calcio a 5, con rose fino a 10 giocatori e livello massimo Serie B, e il green volley 4 contro 4, che richiede la presenza obbligatoria di almeno una donna in campo e un massimo di 6 iscritti per squadra. In programma anche tornei di calcio balilla (2 contro 2) e pétanque (2 contro 2), con divieto di accoppiamenti AA/AB.

Accanto alle competizioni a squadre, sono previsti tornei individuali di ping pong e freccette.

In occasione della prima edizione della 24 ore di Sport, gli Amici del Burraco presentano il primo attesissimo Torneo di Burraco a coppie fisse, che si terrà il prossimo 31 maggio presso la Bocciofila di Beinette. La competizione seguirà ufficialmente il regolamento FIBUR e prevede una quota di iscrizione fissata a 10 euro per ogni partecipante.

La giornata inizierà alle 9 con il ritrovo dei giocatori, per poi entrare nel vivo della sfida alle 9:30. La mattinata sarà scandita da tre turni con sistema Mitchell, seguiti da una pausa rigenerante prima della ripresa pomeridiana. Alle 14:30 la gara proseguirà con la fase Danese, che condurrà infine alla cerimonia di premiazione dei vincitori.

Per chi desiderasse pranzare in loco, l'organizzazione propone un menù dedicato al costo di 15 euro a persona, comprensivo di un tris di antipasti, un primo piatto, dolce, acqua, caffè e digestivo. Il servizio è disponibile esclusivamente su prenotazione, da comunicare contestualmente all'iscrizione al torneo.

Data la disponibilità limitata di posti, la prenotazione è obbligatoria e deve pervenire entro e non oltre il 24 maggio. Per ricevere ulteriori informazioni o per riservare il proprio tavolo, è possibile contattare telefonicamente Silvia al numero 333 4034895 oppure Marisa al 328 9264725. L'evento gode del patrocinio della Pro Loco di Beinette.

La manifestazione sarà accompagnata da momenti conviviali: sabato 30, dalle 18, “Pizza Party”, mentre il servizio bar resterà attivo per tutta la durata dell’evento. Nella serata di sabato 30 maggio, a partire dalle ore 22, è in programma un DJ set con Leonardo Tomatis.

“Una sfida lunga un giorno e una notte, dove la stanchezza non vale come scusa e il divertimento non conosce tregua - dicono gli organizzatori -. Dal calcio a 5 al green volley, dal ping pong alle freccette, dalla petanque al calcio balilla… scegli la tua arena, raduna la tua squadra e punta al podio. Iscriviti entro il 16 maggio, o ti toccherà guardare dagli spalti”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 16 maggio. È possibile aderire tramite il QR code presente sulla locandina oppure contattando gli organizzatori: Leti (346 7446737) per il supporto alle iscrizioni e Fanto (338 9088466) per ulteriori informazioni. Disponibile anche l’indirizzo email beinette.proloco@gmail.com.