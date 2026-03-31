Cascina Vecchia di Cuneo: si prepara il bando per la concessione e la valorizzazione dello storico immobile

Il futuro di Cascina Vecchia sarà affidato a un bando che dovrà selezionare chi otterrà in concessione questo storico immobile all’ingresso di Cuneo. Questo prezioso cascinale risalente alla metà del 15esimo secolo si trova all’indomani di un complesso e costoso intervento che lo ha portato a recuperare la sua bellezza e funzionalità.

Ora si tratta di costruire i presupposti per il suo utilizzo, dopo che una prima strada percorsa per la gestione del complesso si è interrotta. Il percorso scelto è quello di una procedura ad evidenza pubblica per un affidamento di immobili in concessione di lungo periodo, come previsto dalle norme (D.L. 112/2008, art. 58, comma 6), affinché soggetti privati possano promuoverne il recupero, la riqualificazione e il riuso funzionale. Si tratta di una “concessione di valorizzazione”, forma di partenariato pubblico-privato, per poter rendere l’edificio pienamente fruibile e sostenibile dal punto di vista economico.

Il mandato quindi che l’Amministrazione ha dato per la definizione del bando, spiega l’assessora alla Cultura Cristina Clerico, è di fare in modo che la gara permetta “l’attrazione di proposte progettuali innovative e sostenibili nel lungo periodo, capaci di riutilizzare il bene, preservandone la storia, ma rivisitando e attualizzando l’antico ruolo di questa cascina in cui si produceva, ci si incontrava e si commercializzava. Il procedimento che si utilizzerà è stato identificato come il più possibile e probabile nel produrre il risultato atteso”.

Il concessionario sarà tenuto a garantire un investimento minimo pari a circa € 600.000, quota di cofinanziamento privato come previsto nella candidatura al Bando Periferie. I candidati dovranno presentare un Piano Economico Finanziario (PEF) che dimostri la sostenibilità della proposta e che fonderà la definizione della durata della concessione. Il canone della concessione sarà parte dell’offerta economica. La valutazione delle proposte ricevute terrà conto sia dell’offerta tecnica (qualità del progetto, sostenibilità, ricadute sul territorio, piano di gestione) sia dell’offerta economico-temporale (canone e durata della concessione).

Si prevede che il bando venga pubblicato a maggio. Serviranno circa 8 mesi per perfezionare la procedura. L’auspicio è quindi di poter arrivare all’avvio della concessione entro gennaio 2027.

Così commenta l’assessore al Patrimonio Alessandro Spedale: “Abbiamo a lungo lavorato con gli Uffici per cercare di identificare la strada migliore per affidare questo nostro gioiello a un concessionario. Il percorso costruito è uno strumento agile per individuare un soggetto che possa concretizzare la migliore valorizzazione della struttura, avendo come macro obiettivi il territorio, la formazione e la cultura, a titolo esemplificativo. Un partner capace, solido, innovativo potrà rendere presto la Cascina animata, abitata, frequentata”.