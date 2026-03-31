Cuneo–Casablanca, 15 anni di collegamento: oltre 430mila passeggeri e un ponte tra Piemonte e Marocco [VIDEO]

Sono oltre 430mila i passeggeri che in quindici anni hanno viaggiato sul collegamento Cuneo–Casablanca di Air Arabia, che oggi, martedì 31 marzo, ha celebrato l’importante anniversario all’aeroporto di Cuneo-Levaldigi. Un traguardo significativo per una rotta che, dal suo avvio, ha rafforzato i rapporti tra la provincia di Cuneo e il Marocco, diventando uno dei collegamenti internazionali più rilevanti per lo scalo cuneese.

Ad accogliere il volo proveniente da Casablanca — arrivato con qualche minuto di ritardo ma con riempimento massimo sia in arrivo che in partenza — erano presenti i vertici dell’aeroporto, il presidente e amministratore delegato Paolo Merlo e l’accountable manager Anna Milanese, insieme ai rappresentanti italiani di Air Arabia, compagnia con sede principale a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, operativa dal 2003. Per l’occasione non è mancata una torta celebrativa per festeggiare il traguardo.

La rotta, attiva con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato, è operata con aeromobili Airbus A320 da 174 posti e sarà confermata anche per la stagione estiva 2026. Negli anni il collegamento ha conquistato la fiducia dei passeggeri, servendo non solo la provincia di Cuneo ma anche un bacino più ampio che comprende l’area a sud di Torino e la vicina Liguria.

“Siamo estremamente soddisfatti della collaborazione con Air Arabia e delle numerose attività sviluppate nel corso degli anni per promuovere questo collegamento - ha dichiarato Paolo Merlo -. Questo volo rappresenta un’opportunità importante per il territorio e per il rafforzamento dei rapporti anche commerciali con il Marocco”.

Sulla stessa linea Anna Milanese, che ha sottolineato le potenzialità di crescita della rotta: “Siamo convinti che questo collegamento abbia grandi prospettive, soprattutto in ottica leisure, e i risultati registrati negli anni confermano un interesse crescente da parte dei passeggeri”.

Alla celebrazione ha preso parte anche il Console generale del Regno del Marocco a Torino, Yassine Dadi, che nel suo intervento ha evidenziato il valore simbolico e concreto del collegamento. “Per 15 anni questo collegamento è stato molto più di una semplice rotta aerea: è stato un vero ponte tra due Paesi, due culture e soprattutto tra persone che condividono profondi legami umani, economici e culturali”, ha affermato il console, sottolineando come la rotta abbia “avvicinato le famiglie, facilitato gli scambi commerciali e rafforzato i legami tra le comunità”.

Dadi ha inoltre evidenziato il valore strategico della cooperazione tra Italia e Marocco, ricordando il ruolo dei marocchini residenti all’estero come elemento di connessione tra i due Paesi e auspicando “che i prossimi anni siano ancora più ricchi di successi, scambi e legami più stretti tra le nostre due sponde”.

La giornata celebrativa ha coinvolto al mattino i passeggeri in partenza e le autorità, mentre in serata è previsto un evento dedicato agli agenti di viaggio per la promozione della destinazione Marocco, realizzato in collaborazione con l’Ente Nazionale del Turismo del Marocco e il tour operator Mapo Travel. Un ulteriore passo per consolidare una rotta che, in quindici anni, è diventata molto più di un semplice volo: un collegamento stabile tra territori, economie e culture.

QUI SOTTO IL DISCORSO DEL CONSOLE DADI:





