Devin0: al via il progetto Italia–Francia per il vino dealcolato

La sede di Vignaioli Piemontesi a Castagnito, ha ospitato nella mattinata di martedì 31 marzo, l’evento di lancio ufficiale di Devin0, il nuovo progetto transfrontaliero Italia–Francia dedicato all’innovazione e alla formazione nel settore vitivinicolo.

L’incontro ha rappresentato il primo momento pubblico di presentazione del progetto ed è stato occasione di confronto tra mondo della ricerca, formazione e imprese su temi centrali per il futuro dell’enologia, in un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti climatici, evoluzione dei consumi e nuove sfide dei mercati internazionali.

L’obiettivo del progetto è sostenere il comparto vitivinicolo nello sviluppo e nell’adozione di tecnologie di dealcolazione, attraverso attività integrate di ricerca e formazione rivolte a professionisti e studenti del settore.

Dopo i saluti del direttore generale di Apro Formazione Antonio Bosio e del direttore di Vignaioli Piemontesi Davide Viglino, è stato il docente di Accademia Alberghiera Mario Del Tetto a delineare il contesto in cui è nata l’idea Devin0:

“Il consumo di vino è cambiato nel tempo e negli ultimi anni è in costante diminuzione, proprio in un territorio come il nostro dove insieme alla gastronomia forma un connubio di grande qualità. I fattori sono molteplici, hanno inciso ad esempio i cambiamenti delle abitudini nel mondo del lavoro e dobbiamo considerare il fatto che in molte culture consumare alcool non è permesso. Per cui una delle potenziali e possibili soluzioni è continuare a fare agricoltura e produrre vini dealcolati ad alto profilo. Questo è l’obiettivo, ricordando che la cultura è sempre un fattore protettivo nei confronti del mondo del vino” .

All’incontro, moderato dalla giornalista di Millevigne Monica Massa, sono successivamente intervenuti Francesco Bruno di Apro Formazione, Daniela Tornato ed Emanuele Bosticco per Vignaioli Piemontesi, Antonella Bosso di Crea (Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia di Asti), Mara Ghibaudo enologa di Bosca (casa spumantiera di Canelli) e Luigi Bersani di Argea (Gruppo vinicolo italiano).

Devin0 - Dealcolizzazione del vino fino a 0 gradi è un progetto finanziato dal Programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA per un valore complessivo di 1.360.000 euro e una durata triennale.

Capofila è Apro Formazione, che, oltre ad occuparsi della formazione specialistica, gestisce e coordina tutte le fasi del progetto e i partner coinvolti: il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), Vignaioli Piemontesi Sca e il Centre de Recherche et d’Expérimentation sur le Vin Rosé, partner d’eccellenza che si occuperanno della sperimentazione della dealcolizzazione parziale e totale dei vitigni.

In uno scenario in cui il cambiamento climatico incide sui processi di maturazione delle uve e sulle caratteristiche finali dei vini, mentre i nuovi trend di consumo e le dinamiche dei mercati richiedono soluzioni innovative e flessibili, la dealcolazione fino a 0 gradi rappresenta una possibile leva strategica per ampliare l’offerta e rispondere alle esigenze emergenti e Devin0 si inserisce come una delle risposte alle trasformazioni in atto.