La Provincia di Cuneo mette in vendita un'area di oltre 3.000 metri quadrati vicino alla tangenziale est di Saluzzo

La Provincia di Cuneo ha avviato una procedura pubblica aperta, in modalità telematica, per l’alienazione di un lotto di terreni situati in prossimità della tangenziale est, nel comune di Saluzzo.

L’area oggetto di vendita è individuata al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Saluzzo al foglio 58, mappali 512 (728 mq), 514 (982 mq) e 529 (1.476 mq), per una superficie complessiva pari a 3.186 metri quadrati.

L’importo posto a base d’asta è fissato in 200.000 euro. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più alto offerto, purché pari o superiore al valore base indicato.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale Appalti della Provincia di Cuneo ( https://appalti.provincia.cuneo.it/portaleappalti/it/homepage.wp ) entro le ore 12 del 5 maggio. Nella stessa giornata, alle ore 14.30, si procederà all’apertura delle offerte pervenute.