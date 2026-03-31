Langhe Experience, oltre 700 presenze alle Giornate della Formazione 2026: la rete turistica delle Langhe cresce in aula e sul territorio

Si è concluso con una partecipazione significativa — oltre 700 presenze complessive tra titolari, manager e collaboratori — il programma 2026 delle Giornate della Formazione di Langhe Experience, il brand che riunisce il Consorzio Turistico e il Consorzio Piccole Strutture Ricettive Langhe Monferrato Roero. Una rete che rappresenta l’eccellenza dell’accoglienza nelle colline piemontesi con una curata selezione di operatori aderenti: dagli hotel ai ristoranti, dagli agriturismi ai bed & breakfast, fino alle osterie, alle guide e ai fornitori di servizi turistici.

Alla base del network, una scelta chiara: investire in modo continuativo sulla formazione come leva strategica per la crescita delle competenze, per il miglioramento degli standard di servizio e per il rafforzamento delle relazioni tra i professionisti della rete. È questo il principio fondante del Langhe Experience Style, condiviso da tutte le realtà associate.

Da oltre dieci anni, i primi mesi dell’anno sono dedicati all’aggiornamento professionale dei soci. Un periodo tradizionalmente legato alla preparazione della stagione primaverile che si trasforma in un laboratorio di idee, con calendario strutturato di incontri, approfondimenti e attività sul campo. Nel 2026, un ricco programma: 16 moduli in aula ad Alba, presso l’Associazione Commercianti Albesi, un appuntamento online e 30 esperienze sul territorio, per quattro settimane di formazione tra teoria e pratica.

[Lo staff Langhe Experience]

Il percorso si è aperto con un focus sull’arte contemporanea in vista di Alba Capitale 2027, con la partecipazione dell’artista Valerio Berruti, che ha proposto la propria riflessione sul dialogo tra creatività e valorizzazione del territorio.

Con Teamwork Hospitality, realtà di riferimento nella formazione turistica a livello nazionale, e i partner coinvolti, sono stati affrontati i principali temi turistici d’avanguardia: comunicazione, posizionamento dei brand, scrittura creativa, gestione dei reclami e narrazione del vino. Spazio anche agli aspetti economici e gestionali, dall’analisi dei ricavi al controllo di gestione, oltre allo sviluppo di una leadership consapevole per i manager del comparto ricettivo e ristorativo.

Il tema della sostenibilità è stato approfondito con Territori Sostenibili, che ha affiancato le aziende nella definizione di programmi operativi personalizzati.

Grande attenzione anche all’inclusività e all’accessibilità come elemento qualificante dell’offerta turistica, grazie al contributo della Consulta per le Persone in Difficoltà e dell’Istituto Italiano per il Turismo per Tutti.

Tra i temi più attuali, a grande richiesta, anche l’intelligenza artificiale applicata all’accoglienza: la sessione, guidata da Davide Bertozzi, copywriter ed esperto di AI generativa con un TedX in curriculum, ha fornito strumenti operativi per l’utilizzo concreto nelle attività quotidiane.

Non è mancato un momento dedicato ai nuovi collaboratori delle strutture aderenti: un modulo pensato per trasmettere il Langhe Experience Style e iniziare la stagione con una visione condivisa, allineata negli standard e nello spirito di accoglienza.

[Una visita dell’Home Tour]

Vera novità del 2026 il Langhe Experience Home Tour, un viaggio immersivo nel territorio, “a casa” dei professionisti del network. Gli associati hanno infatti potuto visitare le strutture ricettive che hanno aperto le loro porte, assaggiare i menù dedicati di osterie e ristoranti, visitare rinomate cantine e testare esperienze autentiche e outdoor.

Il risultato? Uno scambio virtuoso di visioni e soluzioni innovative, spunti e competenze, capace di potenziare la rete dei contatti professionali e di generare nuove sinergie e collaborazioni concrete.

Langhe Experience si conferma così un network di eccellenze in evoluzione, orientato a consolidare non solo la qualità delle singole realtà, ma anche l’importanza delle relazioni tra operatori. Un sistema che cresce insieme, mettendo al centro le persone — professionisti e ospiti. In questo contesto, la formazione è manifesto di valore e strumento strategico per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del turismo contemporaneo.