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Attualità | 31 marzo 2026, 14:42

L'Unitre di Savigliano in visita al Vittoriale

L'uscita è stata organizzata dall'Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano. Ad accompagnare la delegazione Unitre sono state la responsabile dei servizi culturali dott.ssa Laura Mellano e l'esperta in studi dannunziani dott.ssa Emanuela Borgatta

L'Unitre di Savigliano in visita al Vittoriale

L'Unitre in “gita” al Vittoriale degli italiani. Sabato 28 marzo, un gruppo di studenti e studentesse dell'Università delle Tre Età di Savigliano, Marene e Monasterolo è stato in visita a Gardone Riviera, sulle tracce dei luoghi di Gabriele D'Annunzio.

L'uscita è stata organizzata dall'Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano. Ad accompagnare la delegazione Unitre sono state la responsabile dei servizi culturali dott.ssa Laura Mellano e l'esperta in studi dannunziani dott.ssa Emanuela Borgatta.

"Una bella esperienza culturale ed umana – afferma Mellano – che ha suscitato un grande interesse nei partecipanti. Una lezione Unitre insolita, che si è tenuta “sul campo”, direttamente nei luoghi cari a D'Annunzio".


 

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